Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ÖTV yanıtı: Elektriğe, gaza zam yaptın, yetmedi; şimdi de akaryakıta yapacağın zammın yolunu yapıyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken, mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Elektriğe, gaza zam yaptın, yetmedi; şimdi de akaryakıta yapacağın zammın yolunu yapıyorsun." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Mazotta 2 Lira, benzinde 2,5 Lira ÖTV almamız gerekirken; mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz” demiş. Halk olarak ayıp etmişiz, özür dileriz! Bütün ÖTV’ler senin olsun Erdoğan, saraylarına oda eklersin. Elektriğe, gaza zam yaptın, yetmedi; şimdi de akaryakıta yapacağın zammın yolunu yapıyorsun. Düş bu milletin yakasından, düş!"

Erdoğan ne söylemişti?

"Mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken, mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Her bir akaryakıt alımında vatandaşımızı litrede en az 2 lira destekliyoruz. Tüplerde ise hiç ÖTV almıyoruz. Toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV vergisi gelirinden feragat ediyoruz. Avrupa'da benzinin ve motorinin hem en ucuz olduğu hem de en az vergilendirildiği ülke biziz. Vergisini düzenli ödeyen mükelleflerimize yüzde 5 gelir vergisi indirimi getirdik."

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