Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Millet senin şatafatına yetişemiyor, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye yeni bir şahlanış içinde" açıklamasına ilişkin olarak, "Sarayında 1150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma, millet senin şatafatına yetişemiyor" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı yorumda, "Erdoğan 'Türkiye yeni bir şahlanış içinde' demişsin. Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara elektrik faturasını düşünüyor. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki, bu faturalar adeta bir soygundur! Sarayında 1.150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi!" ifadesini kullandı.