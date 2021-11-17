Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "kadir kıymet" yanıtı

Erdoğan ne dedi? Erdoğan, AKP grup toplantısında dün kimlerle "helalleşeceğini" açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Evet, dün helalleşme kavramında böyle bakan bir zatın bugün birden aydınlanma yaşayıp 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar garip değil mi? Ey Kılıçdaroğlu sen önce başörtülü kızlarımızdan, bacılarımızdan helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan, hala diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk diyor. Hayatın yalan! Biz bu işin gerisindeki niyeti görmesek, diyeceğiz ki olabilir, insan değişebilir. Bay Kemal, ben seninle ilgili kazandığım davaları geri çektim mi? Çektim ama sen bunların kıymetini anlamadın. Sende bunu anlayacak bir yüz de yok. CHP aynı CHP, Kılıçdaroğlu aynı Kılıçdaroğlu, zihniyet aynı zihniyet. Sadece bunlara verilen rol değişti" ifadelerini kullandı. TIKLAYIN - Erdoğan: Ey Bay Kemal, sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan helallik dile