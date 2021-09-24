Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a faiz göndermesi: Şimdi tek yapman gereken, aklından şu an geçen ne varsa, işte tam onu yapmamaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararında sorumlu tuttuğu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Şimdi tek yapman gereken, ülkeyi daha fazla tahrip etmemek için, aklından şu an geçen ne varsa, işte tam onu yapmamaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: