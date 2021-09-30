Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Doların ateşi dinmiyor; perişan ettiğin bu milletin yüzüne nasıl bakıyorsun?

Dolar, dün akşam saatlerinde 8.93 seviyesini görerek rekor tazeledi. Doların artışı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

“Doların ateşi dinmiyor” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a, “Perişan ettiğin bu milletin yüzüne nasıl bakıyorsun?” diye sordu.

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CHP liderinin paylaşımı şöyle:

“Doların ateşi dinmiyor. Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile! Perişan ettiğin bu milletin yüzüne nasıl bakıyorsun?

Ayrıca bir bürokrat göz göre göre bu saçmalıkları nasıl uyguladı, aklım almıyor benim. Çocuklar aç giriyor yatağa bu ülkede, zerre vicdanınız kalmadı sizin!”