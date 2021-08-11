Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun; gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında konuşurken, sosyal medyada 'prompter' fotoğrafları tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Twitter'dan seslenerek; "Bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun." dedi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, bırak “sorulara” vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende..."

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