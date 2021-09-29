Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 3600 ek gösterge çıkışı: Sen yapmazsan biz yapacağız; peşini bırakmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin genel seçimler öncesinde vaatte bulunduğu devlet memurlarının maaşlarını etkileyen 3600 ek göstergeyle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, "Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da yaptığı paylaşım şöyle:

"Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız. #MemurunHakkı3600"