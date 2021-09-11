Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "128 milyar dolar" mesajı: Yemin olsun Erdoğan, her kuruşunu birlikte geriye ödeyeceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bay Kemal 128 Milyar dolar nerede diyordu, artık hiç sesleri çıkmıyor" dediğini hatırlattı ve "Unutmayacağım" etiketiyle "Yemin olsun Erdoğan, her kuruşunu birlikte ödeyeceksiniz geriye. Beyt-ül mal söz konusu, geri ödenmesi şarttır" mesajını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Unutmayacağım" etiketiyle açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kahramanmaraş'ta katıldığı etkinlikte kullandığı, "Bay Kemal 128 Milyar dolar nerede diyordu, artık hiç sesleri çıkmıyor" sözlerini hatırlattı ve şu mesajı paylaştı:

"Daha neleri unutmayacağım..."

"Erdoğan 'Bay Kemal 128 Milyar dolar nerede diyordu, artık hiç sesleri çıkmıyor' demiş. Damadı ile birlikte iç etti devlet hazinesini. Yemin olsun Erdoğan, her kuruşunu birlikte ödeyeceksiniz geriye. Beyt-ül mal söz konusu, geri ödenmesi şarttır. Daha neleri unutmayacağım... Ülkemizin mahallelerini emperyalistlere peşkeş çektin, milyonlarca sığınmacı ile devletin demografisini değiştirdin. Unutmayacağım! Anadolu’yu 'Kataristan' yaptın. Tank Palet Fabrikası'nı Katar ordusuna peşkeş çektin. Unutmayacağım!

"Gideceği adres net olmasına rağmen, yakalanan tonlarca uyuşturucuya sesini çıkarmadın. Mafya önünde de süt dökmüş kediye döndün! Kara para baronlarını aklayanlardan birini AYM’ye üye, diğerini Adalet Bakan Yardımcısı yapıp ödüllendirdin. Unutmayacağım! Halkımızın 'Unutmayacağım' dediği daha çok şey var Erdoğan; benden söylemesi!"