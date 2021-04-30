Kılıçdaroğlu'ndan "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" diyen Erdoğan'a: Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtı vermesine göndermede bulunarak, "Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık" paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Aşı nerede?' diyoruz, 'Kabul etmiyorum' diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık." ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan cuma namazı çıkışı, "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna "Tam kapanmada şimdilik buradayım, en kötü ihtimalle Türkiye'deyim" demişti.

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