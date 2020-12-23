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Kılıçdaroğlu'ndan DSÖ'ye 'Covid-19 aşısı' mektubu

"DSÖ, tarihi bir misyon üstlenmelidir"

23 Aralık 2020 18:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) insanlık ailesinin tüm fertlerinin Covid-19 aşısına erişimini sağlayacak, aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı olarak kabul edilmesini ve insanlık yararına kullanılmasını güvence altına alacak, bir kamucu küresel anlaşmaya liderlik yapması çağrısında bulundu.

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