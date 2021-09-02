Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaza gelen yüzde 15'lik zamma tepki: Hazine'yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin; düşsün bu halkın sırtından'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılan yüzde 15 zamma tepki göstererek, "Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

Saray, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yüzde 15 zam yaptı. Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!

Size süre tanıdık, "oturun elektrik şirketleriyle konuşun ve 84 milyonu ilgilendirecek bir kış destek paketi açıklayın" dedik. Hazine'yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin, düşsün bu halkın sırtından artık!

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