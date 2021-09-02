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Kılıçdaroğlu'ndan doğalgaza gelen yüzde 15'lik zamma tepki: Hazine'yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin; düşsün bu halkın sırtından'

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde yüzde 15, doğalgaz santrallerine uygulayacağı tarifede ise yüzde 15 zam yaptı

02 Eylül 2021 21:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yapılan yüzde 15 zamma tepki göstererek, "Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı: 

Saray, sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yüzde 15 zam yaptı. Bu olduğunda bir sonraki adım, gerçekleşen zammın halka yansıtılmasıdır. Saray, gözüm üzerinde; hanelere ne elektrik ne de doğalgaz zammını aklından bile geçirme!

Size süre tanıdık, "oturun elektrik şirketleriyle konuşun ve 84 milyonu ilgilendirecek bir kış destek paketi açıklayın" dedik. Hazine'yi peşkeş çektiğiniz o şirketler biraz az kâr etsin, düşsün bu halkın sırtından artık!

TIKLAYIN - Doğalgaza yüzde 15 zam

 

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