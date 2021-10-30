Kılıçdaroğlu’ndan “Cumhurbaşkanı adayını buldu” iddiasına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV programcısı Emin Çapa’nın gündeme getirdiği “partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürütüldüğü” iddiasına yanıt verdi.

“Öyle bir şey yok. Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden… Rapor yazıp getirenler, özgeçmiş bırakanlar oluyor. Böyle bir beklenti var. Sanıyorum diğer liderlere de gidenler var” diyen CHP lideri, “Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz. Ve henüz Sayın Meral Akşener ile olsun, görüştüğümüz diğer liderlerle olsun adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmamız olmadı” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Murat Yetkin’in sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Peki, gelenlere ‘Olmaz’ deyip söylentilerin önünü kesme yoluna neden gitmiyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Birincisi, kimseye ‘Sen olmazsın’ ya da ‘olamazsın’ demiyorum. Çünkü Millet İttifakı olarak belki de bir liderin önerisi o isimlerden birisi olabilir. O yüzden ben ‘olmaz’ deme hakkını tek başıma kendimde görmüyorum. İkincisi, böyle bir negatif dil kullanmak benim doğama aykırı. Ama ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim. Defalarca adayı birlikte belirleyeceğimizi söyledim, söylüyorum.”

Murat Yetkin’in yetkinreport.com adresinde yer alan yazısının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayını buldu" iddiası; "Partilerle ilişkisi yok, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan biri"