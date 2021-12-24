Kılıçdaroğlu’ndan, “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusuna yanıt: İttifak görüş birliği içinde olursa tabii ki onurlu bir görev

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İttifak görüş birliği içinde olursa tabii ki onurlu bir görev. Erken seçim kararı alınırsa ittifak süratli bir şekilde aday belirler. Tahmin ediyorum her liderin kafasında bir isim vardır. Millet İttifakı'nda ekonomi, demokrasi ve parlamenter sisteme dönüş konusunda büyük bir mutabakat var. Şimdiden iktidara geldiğimizde hangi kararları, hangi sürede alacağımızla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Kamu yönetimine süratle liyakatli kişileri atamamız gerekiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ne sürede geçeceğimizi belirlememiz lazım. Bu çalışmaların hepsini yapıyoruz. Millet İttifakı'na başka partilerin dahil olması ittifak ortaklarının alacağı bir karar'' yanıtını verdi.

"Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var?"

Kılıçdaroğlu, televizyon kanalların Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda gündeme dair soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kur korumalı mevduat sistemi hakkında, "Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var? Köprüler otoyolları havaalanları dövize endeksli faizin de dövize endekseleneceği kimin aklına gelir. Bu iktidar bu yükün altından kalkamaz" dedi.

''Doların yükselmesi ve düşmesi sürecinde kimler yararlandı?"





''Doların yükselmesi ve düşmesi sürecinde kimler yararlandı, kimler aldı sattı bunun belirlenmesi için Meclis Araştırma Önergesi hazırladık" diyen Kılıçdaroğlu Halk TV'de yer alan habere göre, şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi iktidar 'yaptığımız her şey şeffaf kimse rant sağlamamıştır' diyorsa bu önergenin kabul edilmesi lazım. İktidarın kimseye avantaj sağlamadık demesini bekliyoruz. Tahterevallinin bir tarafında dövizciler diğer tarafında faizciler var. Büyük paralar kazanıyorlar. Sayın Erdoğan bunları sadece seyrediyor"

"Zamlar arka arkaya gelecek"

Para politikaları kısa sürelidir, esas olan maliye politikalarıdır. Enflasyon ve buna bağlı zamlar arka arkaya gelecek.

"Bir an önce sandığın gelmesi lazım"

Bir an önce sandığın gelmesi lazım. Türkiye freni patlamış kamyon gibi 84 milyon perişan halde. Umutsuz değiliz en güç altı ayda çarkları yeniden döndürürüz.

Bu iktidar ne yaparsa yapsın güven sorunu var. Siyasi iktidar halka güven verirse çarklar yeniden döner. Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliye de en az yüzde 50 zam yapılması lazım.

HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz. Parlamentoda bütün siyasi partileri dinleyen tek partiyiz. Bunun demokratik kültür açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum.

"Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste?"

Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Sonra da demokrasi var diyorlar. Tam bir aldatmaca."