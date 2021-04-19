Kılıçdaroğlu'ndan Can Yılmaz'ın 'vergi' sorusuna yanıt: Bu mesele önceliklerimizden birisi; tıkanıklıklar açılacak

Yazar Can Yılmaz, Twitter'da CHP ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek gençlerin önünde vergi engelinin önüne geçip geçmeyeceklerini sordu. Kılıçdaroğlu, Yılmaz'ın yanıtını alıntılayarak, bu konunun önceliklerinden birisi olduğunu ve tıkanıkların giderileceğini ifade etti.

Can Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Dünya gençliğinin kolayca ulaşabildiği, elektronik, internet, bilgisayar, otomobil teknolojilerindeki yeniliklere ve ucuzlamaya rağmen, ülkemizde “vergi yükü”nedeniyle, “lüks ve pahalı” olan her şeye gençlerimizin ulaşmasını sağlayacak mısınız? @herkesicinCHP @kilicdarogluk"

Kılıçdaroğlu'nun Yılmaz'a yanıtı:

