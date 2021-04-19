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Kılıçdaroğlu'ndan Can Yılmaz'ın 'vergi' sorusuna yanıt: Bu mesele önceliklerimizden birisi; tıkanıklıklar açılacak

19 Nisan 2021 20:42

Yazar Can Yılmaz, Twitter'da CHP ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek gençlerin önünde vergi engelinin önüne geçip geçmeyeceklerini sordu. Kılıçdaroğlu, Yılmaz'ın yanıtını alıntılayarak, bu konunun önceliklerinden birisi olduğunu ve tıkanıkların giderileceğini ifade etti. 

Can Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Dünya gençliğinin kolayca ulaşabildiği, elektronik, internet, bilgisayar, otomobil teknolojilerindeki yeniliklere ve ucuzlamaya rağmen, ülkemizde “vergi yükü”nedeniyle, “lüks ve pahalı” olan her şeye gençlerimizin ulaşmasını sağlayacak mısınız? @herkesicinCHP @kilicdarogluk"

Kılıçdaroğlu'nun Yılmaz'a yanıtı:

"Can Bey bu mesele önceliklerimizden birisi. Girişimcilerimizi ve gelecekteki girişimcilerimizi engelleyen her ne varsa gözden geçirilecek. Buna sadece vergi değil, girişimcileri sömüren iletişim platformları da dahildir. Tıkanıklıklar açılacak."

 

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