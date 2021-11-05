Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçilere Kanal İstanbul mektubu: Ülkelerinizdeki yatırımcılar bu projeyi desteklememeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki tüm büyükelçilere Kanal İstanbul ile ilgili çağrıda bulunurken, "Ülkelerinizdeki yatırımcılar Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere bugün kendi dillerinde gönderdiğim çağrı mektubudur. Suyumuz, toprağımız, doğamız bizim her şeyimizdir; yok edilmesine izin vermeyeceğim. Milletimin bilgisine sunarım" dedi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: