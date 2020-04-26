Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere üç talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardım kampanyaları durdurulan CHP'li belediyelere üç talimat verdiği belirtildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP’li kurmaylar sorunun basit bir siyasi rekabet olmadığına dikkat çekerek, “Bizim ana itirazımız Türkiye’nin parti devletine dönüştürülmesine. Devlet organizasyonunu tekleştirmek, bir parti üzerinden yürütmek, ülkeyi parti devletine dönüştürmek demek. Biz tüm unsurları ile buna itiraz ediyoruz” görüşü paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda tüm belediyelere üç talimat verdiği ifade ediliyor. Birincisi ihtiyaçları gidermek için çalışmalar devam edecek. İkincisi hastalığın yayılmasını engellemek için gerekli tüm tedbirler alınacak. Üçüncüsü İstanbul ve Ankara belediyelerince alınan kararlarda olduğu gibi park, bahçe, yol gibi acil olmayan tüm işler ertelenecek, kenti ekonomik olarak kalkındıracak, halkın temel ihtiyaçlarına cevap verecek projelere ağırlık verilecek.