Kılıçdaroğlu'ndan baroların yürüyüşünün engellenmesine tepki

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, baroların Ankara girişinde engellenen yürüyüşüne tepki gösterdi. Yürüyüşün ve barışçıl protestonun anayasal hak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Baroların Anıtkabir’e yürüyüşüne izin verilmemesi anayasaya aykırıdır" dedi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP MYK toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının en önemli başlıklarından bir tanesi baroların engellenen yürüyüşü oldu. Yapılan değerlendirmelerde tüm kentlerde izin verilmesi anacak sadece Ankara'da yürüyüşün engellenmesine tepki gösterildi. Sadece Ankara'da izin verilmemesi "Başka bir gündem oluşturma çabası" olarak yorumlandı.

"Anayasaya aykırı"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı değerlendirmede yürüyüşün engellenmesine tepki gösterdi. Yürüyüş ve barışçıl protestonun anayasal hak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Baroların Anıtkabir’e yürüyüşüne izin verilmemesi anayasaya aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Baro başkanları, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek sürekli irtibat halinde. Gerekli destek de ifade edildi. Ancak barolar bu yürüyüşü gerçekleştirmek istedi. Başkanların yürüyüşün siyasi bir yöne çekilmemesi için bu yönde bir karar aldıkları belirtildi.

Kurultay için gözler bakanlıkta

Öte yandan 37. Olağan Kurultay da MYK toplantısında ele alındı. Kurultay için gözler Sağlık BakanlığI'nın vereceği yanıta çevrilmiş durumda. Oradan gelecek cevaba göre tarihi ve kapalı ya da açık alanda olup olmayacağı netleşecek.