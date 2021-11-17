Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde esnaf "Bizim kırmızı halımız yok" diyerek sırtındaki montu yere serdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabahın erken saatlerinde Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Hali'nde esnaf ziyareti yaparak, esnafın dertlerini dinledi. Artan meyve sebze fiyatlarını yerinde inceledi.

Esnaf montunu serdi

Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu il bir esnaf arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Bir esnaf Kılıçdaroğlu'na "Bizim kırmızı halımız yok" diyerek sırtındaki montu yere serdi. Esnaf Kılıçdaroğlu'nun monta basmasını isterken, Kılıçdaroğlu monta basmayarak üstünden atladı.

Esnafı dinlemesinin ardından Kılıçdaroğlu, toptancılarla, esnaflarla ve vatandaşlarla kahvaltı yaptı.