Kılıçdaroğlu'ndan ABD Başkanı Biden'a '1915' mesajı: Sorumlu ve sağduyulu davranmaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını resmen "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyacağı yönündeki haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Biden ve ABD Yönetimini dost ve müttefik iki ülkenin stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu ve sağduyulu davranmaya ve Güney Kafkasya'ya barış getirecek adımları desteklemeye davet ediyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 tehcir kararı ve sonrasında yaşanan karşılıklı acıları 'Ermeni Soykırımı' olarak nitelendireceği dünya medyasına yansımıştır. Bu haksız, yersiz ve adil olmayan bir tutumdur" derken, "Bu söylemin kabul edilebilmesi mümkün değildir" ifadesini kullandı.

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Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 tehcir kararı ve sonrasında yaşanan karşılıklı acıları 'Ermeni Soykırımı' olarak nitelendireceği dünya medyasına yansımıştır. Bu haksız, yersiz ve adil olmayan bir tutumdur. Bu söylemin kabul edilebilmesi mümkün değildir.

İnsanlık tarihinde savaşlar hep felaketlere ve kayıplara yol açmıştır. Ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı da milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur.

CHP, acıların yarıştırılması ve siyasete alet edilmesine karşıdır. Siyasetçiler olarak bizim önceliğimiz geçmiş acılardan ders alarak, bunların bir daha yaşanmamasını sağlamaktır. Devlet insanları tarihi yaparlar, bilim insanları tarihi yazarlar. Devletlerin sorumlu mevkilerinde bulunan insanların tarih yazmak gibi bir davranışı kabul edilemez.

Söz konusu siyasi niteleme halihazırda zor bir süreçten geçmekte olan Türkiye - ABD ilişkilerine tamir edilemez yaralar açabilir.

Bu sebeple Sayın Biden ve ABD Yönetimini dost ve müttefik iki ülkenin stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu ve sağduyulu davranmaya ve Güney Kafkasya'ya barış getirecek adımları desteklemeye davet ediyorum."