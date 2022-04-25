Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı zirve sonrası liderlere teşekkür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşamki 6'lı zirve sonrası genel başkanlara teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin bize yüklediği sorumluluk doğrultusunda, ülkemizi aydınlığa kavuşturacak olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Gültekin Uysal olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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