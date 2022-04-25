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Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı zirve sonrası liderlere teşekkür

25 Nisan 2022 10:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşamki 6'lı zirve sonrası genel başkanlara teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin bize yüklediği sorumluluk doğrultusunda, ülkemizi aydınlığa kavuşturacak olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem üzerine değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Gültekin Uysal  olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Altı partinin üçüncü toplantısından "iktidarın siyasi mühendisliğinin farkındayız" mesajı ve "kriz yok, yola devam" vurgusu çıktı

 

Kılıçdaroğlu6 liderzirve
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