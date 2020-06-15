Kılıçdaroğlu'ndan 3. yıldönümünde 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması: Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 14 Haziran 2016’da ‘casusluk’ iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlattığı ve 24 gün, 432 kilometre süren Adalet Yürüyüşü’nün üzerinden üç yıl geçti.

Üçüncü yıldönümünde Adalet Yürüyüşü'nden kesitlerin olduğu bir videoyu paylaşan Kılıçdaroğlu, "Çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür, adalet yürüyüşüdür. Adaletten ayrılmayın, herkese hoşgörülü davranın. Adalet hepimiz için, hatta sizi sevmeyenler için de önemli bir duygu. Bu duyguyu manevi dünyamızın yaşatmalıyız. Çocuklara miras olarak söyleyeceğim bu. Kul hakkı yemesinler herkese saygılı davransınlar" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdır" düşüncesini dile getirdi.

4 Haziran 2020'de TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düştü. Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları gece saatlerinde tutuklandı. Berberoğlu ve Güven cezaevinden tahliye edilirken; Farisoğulları denetimli serbestlikten yararlanamadı.