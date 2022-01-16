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Kılıçdaroğlu'na saldıran Mehmet Arif Arslan'a okuldan davet

Arslan ortaokula sergi açılışına davet edildi

16 Ocak 2022 20:15

Ankara Çubuk'ta, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalışanlar arasında yer alan Mehmet Arif Arslan'ın ortaokula sergi açılışına davet edildiği ortaya çıktı.

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