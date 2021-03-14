Kılıçdaroğlu'na 'pabucumun hesap uzmanı' diyen Sanayi Bakanı Varank'a Eren Erdem yanıt verdi: Ahlaksız adam, gizli tanıkla beni tutuklattı

T24 Haber Merkezi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Manisa’da işsizliğe karşı “muhtarlara üniversite mezunu bir danışman atanması” önerisi Mustafa Varank ve Eren Erdem arasında tartışmaya neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun bu önerisiyle ilgili Twitter hesabından "pabucumun hesap uzmanı" ifadelerini kullanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem yanıt verdi.

Varank'ın kendisine "gizli tanık kumpası" kurduğunu iddia eden Erdem " Şu kalitesiz üslubuna rağmen neden bakansın biliyor musun? Bana ve birçok siyasetçiye; “para vererek GİZLİ TANIK kumpasları kurup” paket servis yargı operasyonları düzenlediğin için. Başka bir meziyetin yok" dedi.

Tartışma şöyle başladı:

Mustafa Varank önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işsizlik önerisi için "10 milyon işsiz olduğunu iddia eden pabucumun hesap uzmanı Kılıçdaroğlu, 50 bin 278 muhtara birer özel kalem atayarak işsizliği bitireceğine inanıyor. E-devlet portalını tetris oyun sitesine çevirmeyi de akıl ederse Nobel Ekonomi Ödülü'nü alarak kesin tarihe geçer! " diye yazdı.

Eren Erdem ise şöyle yanıt verdi:

"Şu kalitesiz üslubuna rağmen neden bakansın biliyor musun? Bana ve birçok siyasetçiye; “para vererek GİZLİ TANIK kumpasları kurup” paket servis yargı operasyonları düzenlediğin için. Başka bir meziyetin yok.Üslubuna bakılırsa; bu meziyet için dahi katlanılmaz bir organizmasın!

Tartışma sonra Twitter üzerinden sürdü:

Varank: Ağzını her açtığında Cumhurbaşkanımız, ailesi ve Ak Partili siyasilere ağız dolusu hakaretler eden birinin hakettiği üslup budur. Terör örgütüne yardımdan mahkum olmuş senin gibi alçakların iftiralarıyla zaten mahkemede hesaplaşıyorum. Debelendiğin çamurdaki pislik bana bulaşmaz!

Erdem: Ben mi mahkum oldum? Ahlaksız adam! Sen beni tutuklattın. Senin “para verdiğin GİZLİ TANIK” duruşmada, Mustafa Varank’ın telkiniyle bu ifadeyi verdim dedi. Tutanak var! SEGBİS kaydı var! Sen şimdi kudret sahibisin , böyle yazar çizersin. Devran döndüğünde; hesap vereceksiniz Mısto!