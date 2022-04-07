Kılıçdaroğlu'na disiplin hapis cezası tartışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "5'li çetenin tahsildarı" ifadesini kullanmayı sürdürmesi üzerine atacağı yeni adım merak konusu oldu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin bu ifadeleri kullanmaması yönünde aldığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında "disiplin hapsi cezası" için mahkemeye başvurmayı değerlendirmeye aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "5'li çetenin tahsildarı" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde 1 milyon TL'lik tazminat davası açmıştı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın başvurusu üzerine, Kılıçdaroğlu'nun benzer ifadeler kullanmaması yönünde, bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması için ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar vermişti.

Kılıçdaroğlu geri adım atmadı

Mahkemenin kararının yankıları sürerken, CHP lideri Kılıçdaroğlu geri adım atmadı. Önce Twitter hesabından yayımladığı videoda, ardından ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "5'li çete" demeyi sürdüren Kılıçdaroğlu, "Ben bunlara 5'li çete dediğim için de beyfendi üzülmüş, incinmiş. Gücenmiş beyfendi. Evet sen '5'li çeteye' hizmet ediyorsun. Bir daha dava açmazsan namertsin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın avukatı: Disiplin hapsini değerlendiriyoruz

Gözler bu nedenle Erdoğan cephesinin nasıl bir hamle yapacağına çevrildi. DW Türkçe, davayı açan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'a, Kılıçdaroğlu'nun benzer ifadeleri kullandığını anımsatarak tedbir kararına uyulmaması durumunda uygulanan disiplin hapsi ile ilgili mahkemeye başvuru yapıp yapmadıklarını sordu.

Konuyu gündemlerine alan Avukat Aydın, "Başvuruda bulunma hususunda henüz bir karar vermedik. Konuyu değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın avukatları, değerlendirme sonucunun ne olduğuna veya mahkemeye bu yönde bir başvuru yapıp yapmadıklarına ilişkin açıklama yapmadı.

Disiplin hapsi nedir?

Peki, disiplin hapsi kararı nedir?

Disiplin hapsi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 398. maddesinde düzenleniyor. Buna göre, mahkemeler tedbir kararlarına uymayan veya aykırı hareket eden kişiler hakkında 6 aya kadar disiplin hapsi verebiliyor. Ancak bu hapis cezası yalnızca şikayet üzerine alınabiliyor.

Mahkeme, şikayetin ardından karşıdakinin savunmasını almak zorunda. Daha sonra mahkeme, tedbire uyulup uyulmadığını bizzat araştırdıktan sonra talebi karara bağlıyor.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun yasama dokunulmazlığı olduğu için böyle bir kararın verilmesi veya uygulanması şimdilik mümkün değil. Mahkeme, bunun için Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının sona ermesini beklemek zorunda.

Alican Uludağ