Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Çanakkale anlatımı'nı seslendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale anlatımını seslendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale anlatımını seslendir. Partinin sosyal medya hesabında paylaşılan videoda; Çanakkale muharebesinde mücadele eden askerler, Seyit Onbaşı, Atatürk ve silah arkadaşları ile Çanakkale Şehitliği görüntüsü de yer adlı. Video, "Bize özgürlüğü miras bırakan vatan şehitlerimizin aziz hatırasına… Saygıyla” mesajı ile sona eriyor.

CHP’nin Twitter hesabından paylaşılan video mesajı şu notla duyuruldu:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale anlatımı: 'Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak...' #ÇanakkaleGeçilmez”

Atatürk’ün Çanakkale anlatımı ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu’nun seslendirdiği kısım şöyle:

“Bomba Sırtı olayı çok önemli ve dünya harp tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir hadisedir. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına şehit düşüyor. İkinci siperdekiler, yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz! Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor, sarsılma yok. Okuma bilenler, Kur’an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler ise, Kelime-i Şahadet getiriyor ve ezanı okuyarak yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngüyle çarpışıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran, bu yüksek ruhtur."