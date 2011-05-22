Kılıçdaroğlu Muşlu Songül'e verdiği sözü tuttu

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muş mitinginde söz verdiği 18 yaşındaki Songül Daş’a dizüstü bilgisayar gönderdi. CHP İl Başkanı İsmail Adanur, LYS’ye hazırlanan Songül’ün dershane masraflarını da üstleneceklerini söyledi.

CHP tarafından 5 Mayıs’ta düzenlenen mitinge katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinledikten sonra otobüsün camına vurarak yanına giden Songül Daş okumak istediğini söyledi. Havaalanı yolu üzerindeki Sungu Beldesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile sohbet eden Songül Daş, Çok Programlı Lisesiyi bitirdiğini ve Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) hazırlandığını belirterek dizüstü bilgisayar istedi. Songül Daş’ı Sungu Beldesi’ne kadar götüren Kılıçdaroğlu, genç kızın dershane ücretinin karşılanması ve bilgisayar göndereceğine dair söz verdi. Kılıçdaroğlu, Songül’e verdiği sözü tutarak dizüstü bilgisayarı gönderdi. Daş ailesini Sungu Beldesi’nde çalıştıkları tarlada ziyaret eden CHP İl Başkanı İsmail Adanur, Merkez İlçe Başkanı Suphi Sunar ve Gençlik Kolları Başkanı Başkanı Mehmet Emin Gül, Songül’e bilgisayarını teslim etti. İl Başkanı İsmail Adanur, genç kızın dershane masraflarının da üstlenileceğini belirtti.

CHP İl Başkanı İsmail Adanur, Songül Daş ile birlikte miting alanına gelen ancak otobüse binemeyen Selma Tanyeli, Fatma Uçar ve Canan Uçar’ın taleplerini Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli’ye ilettiğini belirterek, Songül ile birlikte diğer kızların da dershane masraflarının karşılanacağını söyledi. Adanur, şöyle dedi:

"Bu kızlarımız mitingimizin yapılacağı gün Songül ile birlikte üniversiteye giriş sınavı ücretlerini yatırmak üzere Muş’a gelmişler. Songül seçim otobüsüne binme noktasında biraz daha atak davrandığı için binebilmişti, ancak bu kızlarımız o gün dertlerini bize anlatamamışlardı. Daha sonra telefonla bana ulaşarak böyle bir talepleri olduğunu söylediler. Ben de Genel Başkan Yardımcımız Sena Kaleli’ye durumu ilettim. Sayın Kaleli, bu kızlarımızın okuması için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, hepsinin dershane masraflarını karşılayacağını taahhüt ederek, bizlere gerekenleri yapma noktasında talimat verdi."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim otobüsüne nasıl bindiğini ve nasıl konuştuğunu hala anlayamadığını belirten Songül Daş, otobüse bindikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok samimi davrandığını anlattı.

Kılıçdaroğlu’na okumak istediğini söylediğini belirten Songül Daş, "Okumazsam tarlada çalışmak zorunda kalacağımı belirttim. Sağ olsun o da okumam için gereken neyse yapacağını bir de bana bilgisayar göndereceğini söyledi. Ben, bu vaatlerin gönlümü hoş etmek için söylendiğini düşünerek çok da ciddiye almadım, ama şu anda bilgisayarın tarlaya kadar getirilmesine hem şaşırdım hem de inanamadım. Hem sayın Kılıçdaroğlu’na hem sayın Sena Kaleli’ye hem de il başkanımız ve beraberindeki yöneticilere teşekkür ediyorum. Ben de sayın Kılıçdaroğlu’na söz veriyorum, okuyup en güzel üniversiteye gideceğim ve onun bu iyiliğini asla unutmayacağım" dedi.

Çiftçilik dışında bir gelir kaynağı bulunmadığını belirten baba Nespi Daş, Kılıçdaroğlu ve Kaleli’ye teşekkür etti. 9 çocuk sahibi olduğunu belirten Nespi Daş, şöyle devam etti:

"Maddi imkansızlıklar nedeni ile çocuklarımı dershaneye gönderme şansım olmadı. Kızım Songül Sungu Çok Programlı Lisesi’nin en başarılı öğrencilerinden bir tanesi idi. Çok istememe rağmen dershaneye gönderemedim. Muş’a harcını yatırmak için gelmiş ve burada Kılıçdaroğlu’ndan bazı taleplerde bulunmuş, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinden Allah razı olsun" diye konuştu.



