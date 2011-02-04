-KILIÇDAROĞLU MÜNİH'TE MÜNİH (A.A) - 04.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 47. Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya'nın Münih kentine geldi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Osman Korutürk, Umut Oran ve danışmanlarından Ali Kılıç ile birlikte Münih'e gelen Kılıçdaroğlu, havaalanında Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, Münih Güvenlik Konferansında ana gündem maddesinin Ortadoğu, Tunus ve Mısır'daki olaylar ile bu konuda oluşturulacak politikalar olacağını tahmin ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konferans çerçevesinde ikili görüşme imkanları da bulabileceğini kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Christian Ude ile görüştü. 47. Münih Güvenlik Konferansına, 22 devlet ve hükümet başkanı ile bakanların da aralarında bulunduğu yaklaşık 350 davetli katılacak.