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Kılıçdaroğlu: "Muhatabımız halktır" diyor, e günaydın Davutoğlu!

"Muhatabın halk değil de İmralı ve Kandil olduğu, meclis çatısı altında olmayan çözümün bir işe yaramayacağını sürecin başında söyledik"

05 Şubat 2016 20:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Mardin'de çözüm sürecine ilişkin yaptığı konuşmayı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Davutoğlu çıkmış, 'Muhatabımız halk, çözümün adresi meclistir' diyor. E günaydın Davutoğlu!" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Muhatabın halk değil de İmralı ve Kandil olduğu, meclis çatısı altında olmayan çözümün bir işe yaramayacağını sürecin başında söyledik. Bunca acılar yaşandıktan sonra Davutoğlu çıkmış 'Muhatabımız halk, çözümün adresi meclistir' diyor. E günaydın Davutoğlu!" dedi.

 

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