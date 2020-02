Kılıçdaroğlu: Muharrem Bey Kürtlerden oy alır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin oy oranın yüzde 29-30 bandına olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yatırım politikasını müteahhitlerin belirlediğini ifade eden "Türkiye ekonomisi tefecilere çalışıyor. Erdoğan içeride farklı dışarıda farklı konuşuyor. Ülke böyle yönetilmez. Türkiye'de ekonomiyi Erdoğan değil faiz lobisi yönetiyor" dedi.

Millet İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Muharrem Bey ikinci turda kesinlikle cumhurbaşkanı olarak seçilecek" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayları İnce'nin Kürtlerden oy alacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK'te 'Ne Oluyor?' programında Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Şirin Payzın, Murat Çelik ve Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı.

Seçim atmosferini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Hangi açıdan balktığınıza bağlı. Seçim meydanları canlı özellikle Muharrem İnce'nin mitingleri son derece canlı, keyifli. Diğerleri biraz daha durgun geçiyor. Millet ittifakının diğer bileşenlerinin mitingleri medyada yer almıyor bu da bizi üzüyor tabii. En son Merak Akşner'in Gaziantep'te kamyonla engellenmesi bizleri son derece üzdü" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı İnce'nin oy oranına ilişkin "29-30 bandına görünüyor. Bu ülkede 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyenin kazanması lazım" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, İnce'nin CHP rozetini çıkardığı için beraber mitinge çıkmalarının doğru olmayacağını karar verdiklerini söyledi.

Eski parlamenter sistemi savunmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Biz hiçbir zaman eskiyi savunmadık eski parlamenter sistemide savunmadık. Şimdi diyorlar ki 'onlar eski sisteme dönmek istiyorlar' hayır efendim biz eskiye dönmek istemiyoruz. Bir partinin genel başkanı hakim mi tayin eder?

Yeniden parlamenter sistemin yeniden inşa edilmesi lazım ve yeni kurumların gelmesi lazım. Bir yandan anayasa değişikliği için çalışılması lazım. İlk defa sivil anayasaimkanı doğacak.

Öbür taraftan İnce bir ekiple yola çıkacak her şeyi ben yaparım mantığıyla gitmeyecek zaten. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı bütün dünyaya ilan edilecek ona müdahale edilmeyecektir."

"Merkez Bankası'na siyaset müdahale etmeyecek"

Kılıçdaroğlu, "Kısa vadede piyasaları istikrar kavuşturmak için ne yapacaksanız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Sayın İnce meydanlarda da söyledi ilk yapacağı OHAL'i kaldırmaktır. Bu en azından yargıya erişim hakkını yeniden yurttaşlara verecektir. Yargının önündeki engelleri kaldıracak dolayısıyla İnce , "Ben Türkiye'ye demokrasiyi getiren cumhurbaşkanı oalcağım" diyecektir. Merkez Bankası'nın müdahale araçlarına siyasetin müdahale etmeyeceğini bütün dünyaya duyuracağız. Enflasyon bu olsun diye hükümet tabii diyecek ama bunun araçlarına karışmayacak.

"Türkiye'de ekonomiyi Erdoğan değil faiz lobisi yönetiyor"

Türkiye ekonomisi tefecilere çalışıyor. Erdoğan rantiye sınıfına çalışıyor. Türkiye'nin yatırım politikasını belirleyenler müteahhitler. Erdoğan içeride farklı dışarıda farklı konuşuyor. Ülke böyle yönetilmez. Türkiye'de ekonomiyi Erdoğan değil faiz lobisi yönetiyor. Türkiye yönetilmiyor savruluyor.

Bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin enflasyon konusunda hiçbir öngörüsü tutmamıştır.

Bir ülke yönetirse güçlenir. Türkiye güçlü bir ülke olacak. Herhangi bir vatandaş gerekirse Muharrem İnce'yi de Kılıçdaroğlu'nu da eleştirebilecek. Kimse eleştirdi diye tutuklanmayacak

Erdoğan neden ekonomiden söz etmiyor? Konuşulacak bir yanı yok ekoniminin. Faizler yüksek, işsizlik arttı. Kişi başına düşen milli gelir artmadı.

Erdoğan ekonomi konusunda dut yemiş bülbül gibi.

CHP yatırımlara karşı deniyor. Bizim sorduğumuz soru bunları kaça yaptığın?"

"Enkaz devraldık edebiyatı yapmayacağız"

“Asla, ‘bir enkaz devraldık’ edebiyatı yapmayacağız” diyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi buradan çıkaracak bir ekiple çalışıyoruz. Vergi afları çıkıyor, ödeme gücü olan da bir süre sonra nasıl af çıkacak deyip ödemiyor. Düzenli olarak primini ve vergisini ödeyen cezalandırılıyor. Pirimini, vergisini düzenli ödeyen KOBİ’ler sıfır faizli kredi vereceğiz" dedi.

"Partimin grup başkanı olacağım"

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin dahil olduğu Millet İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Muharrem Bey ikinci turda kesinlikle cumhurbaşkanı olarak seçilecek. Millet İttidakı da parlementoda çoğunluğu sağladığında kadroya Muharrem Bey karar verecek. Dolayısıyla onun kararını bugünden yönlendirmek veya ipotek altına almak doğru değildir. Ben parlamentoda millevekilliği yapacağım. Parlamentoda ben partimin grup başkanı olacağım. Tabi bu arada seçim yasasını değiştireceğiz, lider sultasına son vermek için seçim yasasını değiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Millet İttifakı'nın ilkeler üzerinde kurulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ittifakın seçimler sonrasında da devam edeceğini söyledi.

"Ne oldu da bir partinin lideri bir mafya lideriyle yan yana geldi"

"Cumhur İttifakı'nda çatışma var" diyen Kılıçdaroğlu, affı ilke olarak doğru bulmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bahçeli af diye ısrar ediyor, diğer taraf gündemimizde böyle bir şey yok diyor. İlkesiz bir ittiafak olduğu için bu normal tabii.

Bahçeli af konusunda ısrarcı ama Erdoğan'dan ses çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Biz af konusuna karşıyız. Çocuk tecavüzcüsü ya da mafyacı neden dışarı çıksın?

Ne oldu da bir partinin lideri bir mafya lideriyle yan yana geldi. Hangi demokrasiden hangi ahlaktan bahsediyorsunuz böyle bir şeyi toplum kabul edebilir mi?

Sayın Bahçeli Balyoz ve Ergenekon davasında apoletleri sökülen genelkurmay başkanı hakkında ne söyledi? Bu yargılamanın tekrar yapılması gerektiğini söylüyor demekki hükümete neen baskı kurmuyor. Neden ilkelerini ortaya koyamıyorlar?

Gazeteciler hapiste. Neyle suçlandıkları bilinmiyor, iddianameleri hala yok. Buna sahip çıkan yok. Koysana kardeşim bunu Cumhur İttifakı'na. Neden koyamıyorsun?

33 er 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bunların ne günahı var. Sen cezayı ona emir veren komutana vereceksin. Bir adaletsizlik dalgası almış gidiyor. Bahçeli hala mafyayı dışarı çıkarmaya bakıyor.

Muharrem Bey seçildiğinde biz adaleti sağlayacağız. Ne güzel söyledi İnce, "Benim önümde hiçbir hakim önünü iliklemeyecek" diyor."

Fethullah Gülen'in iade talebi polemiği

Adalet Bakanlığı'ndaki Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri inceleyen CHP heyetinin yarın rapor hazırlayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Arkadaşlarımız raporun bir örneğini bana bir örneğini Muharrem Bey'e gönderecek. 7 ayrı mahkeme kararı var iade hususunda. Bunlar iade sürecinde ABD'ye gönderilmiş. Bir dosyada ayrıca Gülen'in tutukluluk devamı da var. Muharrem Bey Baro'dan 2 avukat görevlendirildi. İkisinin de FETÖ'yle ilgisi yok, olsa tutuklanırlardı. Sayın Feyzioğlu'nun bu husustaki hassasiyeti zaten malumunuz.

"Adil Öksüz neden izlenmedi? Beni izliyorlar, dinliyorlar"

İnce benimle paylaşmadı, ABD'den kim ile görüştüğüne dair. Usulüne göre istenmeye ilişkin AKP'nin tavrını rapora bakmadan bir şey söylemem doğru değil. Adil Öksüz neden izlenmedi? Beni izliyorlar, dinliyorlar; onun telefonunu niye dinlemediler. Bu mümkün değil. Çok karanlık nokta var. Keşke mümkün olsa da Erdoğan ile FETÖ olayını oturup konuşabilsek. Adil Öksüz ve Kemal Batmaz neden izlenmedi.

Bozdağ'ın son açıklamasına göre ABD'den her cevabı aldılarsa Gülen'in hemen iade edilmesi gerekir. Eğer ABD'nin istediği her şeyi bildirdilerse ABD niye hala Gülen'i, bir darbeciyi orada tutuluyor? Eğer ki her şey kuralına uygunsa 1 ay içinde iade etmeleri lazım.

"Adil Öksüz'ü ve Kemal Batmaz'ı takip etmeyen de biz değiliz"

Dosyayı hazırlayan, iktidarda olan Adil Öksüz'ü ve Kemal Batmaz'ı takip etmeyen de biz değiliz. Cemaati izlemeyen de biz değiliz, 2004'te MGK kararını uygulamayan da biz değiliz. Neden biz suçluyuz? En son 2004 MGK kararının uygulanmamasını siyasi sorumluluğunu Tayyip Erdoğan üstlendi.

Ömer Dinçer Başbakanlık Müsteşarı kitabını bastı hepimiz aldık okuduk. 2004 MGK kararlarının sorumluluğunu Erdoğan üstlendi dedi. Bir kişi sorumluluğu üstüne alırsa ne olur sorumlusu o olur. Kalkmış Hulusi Akar’a ben değilim diyor onlar hazırlık yaptılar. Sen o zaman niye oradan oturuyorsun. Sanki bütün bunları ben yapmışım güler misin ağlar mısın? Yönetici değil devlet nedir onu bilmiyor sonra da kalkıyor beni aldattılar diyor."

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarıyla CHP'nin ilgisinin bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Zaten olsa ortaya çıkarırlardı. Benim bütün hayatım bunun yanlış olduğunu söylemekle geçti. Onlar FETÖ'yle görüştü, işbirliği yaptılar. Onlar 'FETÖ' için para bastı. Ne mücadelesi etti bunlar 'FETÖ'yle. FETÖ borsasını ben mi söyledim. Yine onlar söyledi. Parası, amcası kayınpederi olan dışarı çıkıyor" dedi.

"İmam hatipleri kapatmayacağız"

CHP'nin iktidara gelmesi halinde imam hatipler kapatmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Demokrasiyi savunan birisinin demokrasi dışı işlem yapması doğru olabilir mi? CHP gelirse kimse merak etmesin İmam hatipleri kapatmayacağız. Benim burs verdiğim öğrencinin gittiği okulu niye kapatayım? Biz onlar başarılı olsun istiyoruz.

Biz onların daha iyi eğitim almasını ve daha nitelikli okuklarda okumasını isteriz. 16 yılın sonucu niteliksiz okullar. Aileler de bunu görüyor ve şikayetçiler."

"Muharrem Bey Kürtlerden oy alır"

Kürt sorunun çözülmesi gerektiğini ve bunu çözecek kişilerin siyasiler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çözüm silahla değil parlamento ile olmalı. Erdoğan'ı ziyaretimde sorunun çözüm adresinin parlamento olduğunu söylemiştim. Bir komisyon oluşturulmasını önermiştim. PKK'yı muhatap almanın da yanlış olduğunu belirtmiştim" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayları İnce'nin Kürtlerden oy alacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Terörün adı ister PKK ister IŞİD ister FETÖ olsun tüm siyasi partilerin net tavır laması lazım. PKK'yla elbet mücadele edilecek. Terör örgütü ile masaya oturmak en büyük yanlışlardan birisiydi. Mevcut hükümetin yaptığı bu yanlışın faturası da vatandaşa çıkarıldı.

Göreceksiniz Muharrem İnce bu sorunu çözecek. 16 yıllık bu hükümet her kesimi yordu. Bu süreç içerisinde Türkiye büyümeyi demokratikleşmeyi başaramadı. Karamollaoğlu'nun dediği gibi bir dip dalga geldiği doğrudur. Değişim bütün toplumların kaçınamayacağı bir gerçektir."