Kılıçdaroğlu: Muhalefet yeterli imzayı getirirse kurultayı yaparız, başka partiler gibi kavga yaratmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin "Muhalefeti değiştirmeliyiz" sözlerinin parti suçu kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin soruya “Kuralları vardır, toplarsınız kurultayı, delegeden yeterli imzayı getirirsiniz, kurultayımızı yaparız. Başka partiler gibi böyle bir kavga süreci yaratmayız" dedi.

CHP İl Başkanları toplantısı için Van’da bulunan Kılıçdaroğlu, önceki akşam il başkanları toplantısına ara vererek, Hakkari Dağlıca’da çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İrfan Mert için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı’nda düzenlenen törene katıldı.

Kılıçdaroğlu, dün Van’daki programının ikinci gününde kadınlarla bir araya geldi. Toplantı öncesi Van’da Bayan Yıldızlar Futbol Şampiyonu olan Mustafa Cengiz Ortaokulu Bayan Futbol Takımı futbolcuları Kılıçdaroğlu’na sürpriz bir karşılama yaptı. Çiçeklerle karşılanan Kılıçdaroğlu, takımın antrenörlerini ve futbolcularını kutladı.

"HDP dahil bizim kadar açık, net yazılı belge ortaya koyan parti yoktur"

Toplantıya devam edilirken, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın, Kürt sorununun çözümü ve parlamenter sistemin güçlendirilmesi için “Demokrasi ve Toplumsal Barış” adı altında bir seferberlik başlatılması çağrısında bulunarak, “Bugün birçok Kürt vatandaşımız kendi ülkesinde mülteci konumunda yaşıyor. Kürt halkı, AKP ve terör örgütü arasında kalarak sorunlarının çözülemeyeceğini tecrübe etti. Kürt sorununun çözümünün tek adresi CHP’dir” dediği öğrenildi. Çok sayıda il başkanının da Canpolat’ı desteklediği belirtilirken, kapanışta söz alan Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışa ilişkin olarak, “Kürt sorununun çözümüne ilişkin HDP dahil bizim kadar açık, net yazılı belge ortaya koyan parti yoktur. 22 soru 22 cevap diye bir broşür bastık. Bunu okuyan yok” ifadesini kullandığı kaydedildi.

"Dokunulmazlık AKP’nin oynadığı bir tiyatro"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dokunulmazlık konusunda “Bu AKP’nin oynadığı bir tiyatro. Bizi tuzağa düşürmek istediler, biz de düşmüyoruz. Geliştirdiğimiz stratejimiz var” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, Van’da önceki gün yaklaşık 8 saat süren il başkanları toplantısında, gelen soru ve eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’na özellikle partinin dokunulmazlık konusundaki tavrına ilişkin sorular ve sitemler yöneltildi. Kılıçdaroğlu da “Meraklanmayın. Bizim de bir stratejimiz var, gözü kapalı bir şeye atlamıyoruz. Dokunulmazlık AKP’nin oynadığı bir tiyatro. Bizi tuzağa düşürmek istediler, biz de düşmüyoruz, düşmeyeceğiz. Geliştirdiğimiz stratejimiz var” ifadesini kullandı.

“En temel sorunumuz topluma güven vermiyoruz” diyen Kılıçdaroğlu’nun, vatandaşların, “Her kafadan bir ses çıkarıyorlar, memleketi yönetebilir mi” endişesi taşıdığını belirterek, “Her kafadan bir ses çıkaran adamı partide tutmayacağız, gayet kararlıyım” ifadesini kullandığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarından gelen “Meydanlara inelim” çağrısına, “Meydanlara inmekle sonuç alınmaz, eve girdiğinizde sonuç alınır” dediği kaydedildi.

Sümeyye Erdoğan’ın nikahı ve nikaha Genelkurmay Başkanı’nın da katılmasına ilişkin olarak “Bu kadar şehidin olduğu bir ortamda, böyle bir düğün yapılması toplumun vicdanında rahatsızlık yaratıyor. Daha önce bu tür düğünleri eleştiriyorlardı. Ama kendilerine gelince tümüyle eleştirilerin dışında tutuyorlar. Toplumun hassasiyetlerine herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle de siyasilerin...” ifadelerini kullandı.

Milliyet’ten Meriç Tafolar’un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalardan satır başları şöyle:

İktidar müdahale ediyor

Kongre sürecinin hukuk çerçevesinde gerçekleşmesi ve siyasetin de buna müdahale etmemesi gerekir. Ama ortaya konan tablo, doğrudan iktidar kanadından müdahalenin olduğu şeklinde. İktidar kanadı ‘müdahale etmiyoruz’ dese de bu ‘aslında müdahale ediyoruz’ anlamını taşır.

‘Sudan çıkmış balık’ gibi

bir yalnızlığa mahkum edildi

Davutoğlu, siyasi açıdan ömrünü tamamlayan bir lider olarak çıktı karşımıza. Dolayısıyla yolsuzluklara şu veya bu şekilde adı bulaşmış birisi değil. Kamu harcamalarında şeffaflık getirmek istediğini söyledi, Saray’dan fırça yedi. ‘Başka işin gücün mü yok’ diye. Ulaştırma Bakanlığı’nda çok büyük ihalelerin olduğunu ve bakanlık bürokrasisi ile siyaset arasında aynı parti içinde farklı grupların ciddi çatışmalar içinde olduğunu da biliyoruz. Davutoğlu, bu bağlamda saydamlıktan yana tavır aldı ve bütün bunlar Davutoğlu’nun başını yedi. Erdoğan, Davutoğlu’nu görevden aldıktan sonra, Davutoğlu’nun şu veya bu şekilde devlet yönetiminde etkin olmasını istemedi. Parti içinde de bir karar almasını sağlayacak mekanizmaların kurulmasını engelledi. Bir anlamda, hani derler ya ‘sudan çıkmış balık’ gibi bir yalnızlığa mahkum edildi.

Temiz bir insandı, bir kişiye direnemedi

Bir siyasi mevta için ne denir? ‘Hakkımı helal etmiyorum’ demek itici olurdu. Sadece kendi partililerimize değil 79 milyona hitap ediyoruz. Davutoğlu, temiz bir insandı, bir kişiye direnemedi.

İmzayı getirirsiniz, kurultayımızı yaparız

Bu parti suçu olmaz. Elbette kurultayda aday olunabilir, yarışılabilir, bu gayet doğaldır. Yeniden yönetim değiştirmek istenebilir, kuralları vardır, toplarsınız kurultayı, delegeden yeterli imzayı getirirsiniz, kurultayımızı yaparız. Başka partiler gibi böyle bir kavga süreci yaratmayız, doğru da bulmayız.

Tuzağa düşmeyiz stratejimiz var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dokunulmazlık konusunda “Bu AKP’nin oynadığı bir tiyatro. Bizi tuzağa düşürmek istediler, biz de düşmüyoruz. Geliştirdiğimiz stratejimiz var” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu, Van’da önceki gün yaklaşık 8 saat süren il başkanları toplantısında, gelen soru ve eleştirilere yanıt verdi. Milliyet’in aldığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu’na özellikle partinin dokunulmazlık konusundaki tavrına ilişkin sorular ve sitemler yöneltildi. Kılıçdaroğlu da “Meraklanmayın. Bizim de bir stratejimiz var, gözü kapalı bir şeye atlamıyoruz. Dokunulmazlık AKP’nin oynadığı bir tiyatro. Bizi tuzağa düşürmek istediler, biz de düşmüyoruz, düşmeyeceğiz. Geliştirdiğimiz stratejimiz var” ifadesini kullandı.

“En temel sorunumuz topluma güven vermiyoruz” diyen Kılıçdaroğlu’nun, vatandaşların, “Her kafadan bir ses çıkarıyorlar, memleketi yönetebilir mi” endişesi taşıdığını belirterek, “Her kafadan bir ses çıkaran adamı partide tutmayacağız, gayet kararlıyım” ifadesini kullandığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun il başkanlarından gelen “Meydanlara inelim” çağrısına, “Meydanlara inmekle sonuç alınmaz, eve girdiğinizde sonuç alınır” dediği kaydedildi.

Kürt sorunu çıkışı

Toplantıda İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın, Kürt sorununun çözümü ve parlamenter sistemin güçlendirilmesi için “Demokrasi ve Toplumsal Barış” adı altında bir seferberlik başlatılması çağrısında bulunarak, “Bugün birçok Kürt vatandaşımız kendi ülkesinde mülteci konumunda yaşıyor. Kürt halkı, AKP ve terör örgütü arasında kalarak sorunlarının çözülemeyeceğini tecrübe etti. Kürt sorununun çözümünün tek adresi CHP’dir” dediği öğrenildi. Çok sayıda il başkanının da Canpolat’ı desteklediği belirtilirken, kapanışta söz alan Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışa ilişkin olarak, “Kürt sorununun çözümüne ilişkin HDP dahil bizim kadar açık, net yazılı belge ortaya koyan parti yoktur. 22 soru 22 cevap diye bir broşür bastık. Bunu okuyan yok” ifadesini kullandığı kaydedildi.