Kılıçdaroğlu: Muhalefet partilerinin koalisyon kurması kolay görünmüyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon senaryolarına ilişkin olarak, Öncelikle muhalefet partilerinin bir hükümet kurması gerektiğine inanıyoruz ancak bu kolay görünmüyor” dedi. “MHP’nin, HDP konusundaki tavrı ortada” diyen Kılıçdaroğlu, “Geriye kalan seçenekler de belli. Türkiye’yi düşüneceğiz. Seçeneklerin hepsini deneyeceğiz” ifadesini kullandı.

Habertürk’ten Düzgün Karadaş’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, koalisyon seçenekleri konusunda görüşlerine başvurmak için partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu, sandıkta vatandaşın “Uzlaşın” mesajı verdiğini belirterek, “CHP, yurttaşlarımızın yüklediği bu tarihi sorumluluğun gereğini yapmakta kararlıdır” dedi. CHP’nin koalisyon görüşmelerinde hiçbir partiye karşı önyargılı davranmayacağını vurgulayan CHP Lideri, şunları söyledi: “Olası bir koalisyon için olmazsa olmazlarımızı 14 başlık altında topladık. CHP, hükümetin oluşturulması sürecinde kişileri, partileri ve günlük siyasi çıkarları değil, ülkemizin ve bütün yurttaşlarımızın geleceğini belirleyecek ilkeleri, öncelikleri tartışmakta kararlıdır. Bu ilkelerimizi vatandaşlarımıza iyi anlatın.” Seçim sonucuna öncelikle muhalefet partilerinin bir hükümet kurması gerektiğine inandıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Ancak bu kolay görünmüyor. Çünkü MHP’nin, HDP konusundaki tavrı ortada. Geriye kalan seçenekler de belli. Türkiye’yi düşüneceğiz. Seçeneklerin hepsini deneyeceğiz” ifadesini kullandı.