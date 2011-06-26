Kılıçdaroğlu: Milletin iradesine herkesin saygı duyması lazım

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Milletin iradesi tecelli edinceye kadar, milletvekili seçilip mazbata alıp, TBMM'ye Yüksek Seçim Kurulunun bildirdiği isimler, Resmi Gazete'de yayımlanan isimler TBMM'ye gelip yemin içinceye kadar CHP kararlı, vakur duruşunu sergileyecektir. Ödün vermeyeceğiz'' dedi.





Ayaş Dut Festivali'ne katılan Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Başkent yapıldıktan sonra eski bir binada TBMM'nin kurulduğunu, o binada bağımsızlığın ve özgürlüğün ateşlendiğini söyledi.

O dönemde parlamenter sistemin de kurulduğunu, Meclis'in daha sonra görkemli bir binaya taşındığını anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:





''Orada da insanlar, farklı düşüncelerden, farklı görüşlerden, hatta farklı kimliklerden insanlar ortak bir bilinçle ülkenin çıkarları için çaba harcadılar ama hiç kimse şunu düşünmedi, hiç kimsenin aklına şu gelmedi: Bu millet oy verecek milletvekillerini seçecek ama o milletvekilleri hapiste tutulacak ve gelip yemin etmeyecekler. Bunun adına demokrasi denir mi? Milletin iradesi her şeyin üstündedir.





Milletin iradesine herkesin saygı duyması lazım. Eğer bu millet kimi milletvekili seçmişse ona saygı duyacağız. Saygı duymanın yolu, insan onuruna saygı duymaktan geçer. Milletin iradesine saygı duymaktan geçer. Ona saygı duyacaksınız ki sizin demokrat olduğunuzu biz anlayalım. Milletin iradesine saygı duyacaksınız ki sizin yurtsever olduğunuzu öğrenelim. Milletin iradesine saygı duyacaksınız ki sizin özgürlükten yana tavır takındığınızı biz öğrenelim. Hayır, 'benim gibi düşünüyorsan özgürsün, benim gibi düşünmezsen özgür değilsin...' Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz herkes özgürce düşünmeli diyoruz.''





"Erdoğan'ın önündeki engelleri kaldırdık"





CHP'nin demokrasi sınavını verdiğini, ülkeye çok partili rejimi getirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:





''Ve yine bu ülkede yüzde 34.7 oy aldı diye Recep Tayyip Erdoğan'ın önündeki engelleri kaldırdık. Milletin iradesine saygı duyduğumuz için. Onun hapse girmesini istemedik. 'Gel arkadaş, önündeki engelleri kaldırıyoruz, gel buyur sen de Parlamentoya gir' dedik. Şimdi millet oy vermiş, mahkumiyet yok, kimse mahkum olmamış ama 'hayır sen gelemezsin...' Buna ilk itiraz etmesi gereken kişi, o demokrasi ve özgürlük söylemini dilinden düşürmeyen kişinin olması lazımdı. Demokrasi ve özgürlük sadece onun için değil, 'demokrasi ve özgürlük bizim gibi düşünmeyen insanlar için de olmalıdır' diyebilmelidir. Milletin iradesi tecelli edecektir. Milletin iradesi tecelli edinceye kadar, milletvekili seçilip mazbata alıp, TBMM'ye Yüksek Seçim Kurulunun bildirdiği isimler, Resmi Gazete'de yayımlanan isimler, TBMM'ye gelip yemin içinceye kadar CHP kararlı, vakur duruşunu sergileyecektir. Ödün vermeyeceğiz.





Bir şey söyledik, bizim amacımız öyle sokak eylemleriyle şunu bunu yapmak değil. Bizim amacımız yurttaşın huzurunu bozmak değil. Bir şey istiyoruz biz; demokrasi ve özgürlük. Bunu istiyoruz. Herkes için demokrasi, herkes için özgürlük.





4. büyük adımı atmaya hazırlandığımızı söylemiştim, demokrasi ve özgürlüğü bu ülkeye getirmek için. İlk sınavımızı Salı günü Parlamentoda vereceğiz. Demokrasi ve özgürlük sınavımızı vereceğiz. Demokrasi ve özgürlük sınavımızı verirken, demokrasinin ve özgürlüğün yanında yüreklice duran herkesi Parlamentoda, ortak düşünceye, ortak eyleme çağırıyoruz. Diyoruz ki bu ülkede demokrasi mi istiyorsunuz? Hayhay. Özgürlük mü istiyorsunuz? Hayhay... Ama sadece bizim gibi düşünenler için değil, herkes için demokrasi, herkes için özgürlük istiyoruz.''





''Demokrasi ve özgürlük istiyor musunuz?'' diye soran ve ''evet'' yanıtını alan Kılıçdaroğlu, ''Demokrasiyi ve özgürlüğü savunmak için sizin yanınızda olacağız, bir kişi kalsa bile'' dedi.





Demokrasi ve özgürlük için insanlık tarihinin ağır bedeller ödediğini ifade eden Kılıçdardoğlu, ''Eğer bu ülkede bir bedel ödenecekse, o bedeli ödemeye hazır olduğumu da söylemek isterim. Çekinmeyeceğiz, korkmayacağız, yüreklice davranacağız. Halkın iradesi her şeyin üzerindedir diyoruz'' diye konuştu.





Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda festivalin hayırlı olmasını diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu festival alanına gelmeden önce Ayaş Halk Eğitim Merkezi el sanatları sergisini gezdi. İlçe meydanında vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, fotoğraf da çektirdi. Festival alanına gelişinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, seğmenlerin gösterilerini izledi ve festival kapsamındaki konseri izledi.





Kılıçdaroğlu'na Ayaş gezisinde Genel Başkan Yardımcısı İzzet Çetin, parti yöneticileri ve Ankara milletvekilleri eşlik etti.





Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce kısa bir konuşma yapan Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç, konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce kent merkezine konulan Seğmen kıyafeti giydirilmiş kedi maketlerine tepki gösterdi.





Başkaraağaç, Seğmen kıyafetini kedilere giydirenlerin günü geldiğinde vatandaşa hesap vermek zorunda kalacaklarını söyledi.



