CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Darbe girişiminden sonra birçok kişi gözaltına alındı, tutuklandı veya mesleğinden oldu. Ancak darbenin siyasi ayağı hala bir kara kutu." değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, “Milletin adamı olduğunu iddia eden zat, çıkarları uğruna milleti mağdur ediyor” dedi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun ifadeleri şöyle: