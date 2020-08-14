Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı'nın hiçbir ferdinde makam ve saltanat merakı yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in son 1 yılda gerçekleştirdiği projelerinin toplu açılış töreninde bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Millet İttifakı'nın hiçbir ferdinde makamı ve yeri ne olursa olsun makam ve saltanat merakı yoktur. Dolayısıyla gücü milletten alıyoruz biz" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Akşener'e 'Evine dön' çağrısı yapması ve Cumhurbaşkanı ve AKP'nin çağrıyı desteklemesi Millet İttifakı'nın geleceğine dair tartışmalara neden olmuştu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği projelerin toplu açılış törenini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla yaptı.

"Siyasi hayatıma İzmit'te başladım"

İlk konuşmayı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gerçekleştirdi. Rumeli göçmeni bir ailenin kızı olarak İzmir’in bir köyünde doğduğunu belirten Akşener, “İzmit’te tarih okudum. Doktora tezim, ‘İzmit Şeriye Sicilleri’dir. Siyasi hayatımada 1994 seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adaylığı ile başladım. O adaylık beni bugün karşınıza getirdi İyi Parti'nin Genel Başkanı olarak sizlere hitap ediyorum" dedi.

"Şimdi benim gibi yıllar evvel doğmuş İzmitli kızların bir hayali vardı" diyen Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okuyan-yazan, okuma fırsatı bulan İzmitli kız çocuklarının bir hayali vardı. Leyla Atakan olmak. Ben 1960 ihtilalinden sonra babası Türkeşçi olmuş, abisi 80 İhtilali’ne kadar Kocaeli MHP İl Başkanı olan, babasının ailesi İnönücü, annesinin ailesi Demokrat Partili olan bir ailenin kızıyım. Ama İzmit'te doğan her veya İzmitli olan her kız çocuğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş sayılmayan ve biz siyaseti aklımızdan geçirirsek geçirdiğimiz zaman, okumak fırsatı bulduğumuz zaman tek bir hayalimiz vardı o da Leyla Atakan olmak. İzmit, ilk kadın belediye başkanlarından Türkiye'de birini seçmiş Demokrat Partisi’nin hele CHP ile Demokrat Partisi’nin kavga ettiği dönemlerden bahsediyorum. İki tarafında oy verdiği ve seçildikten sonra herkesin Leyla ablası olmuş bir Belediye başkanından siyasetçiden bahsediyorum."

"Siz Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in icraatlarını dinlediklerini ve izlediklerini ifade ederek, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim: ‘Belediye Başkanı olduğunuz andan itibaren unutmayacağınız bir şey var. Siz Millet İttifakı'nın belediye başkanısınız’. Sayın Genel Başkan Meral Akşener, Fatma Kaplan Hürriyet'in seçilmesinde, ‘küçük bir payımız da varsa’ diye bir düşüncesini ifade etti. Bence küçük bir pay değil kocaman büyük bir payınız var sayın Genel Başkanım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Biz milleti düşünüyoruz, ülkemize, vatanımızı, bayrağımızı düşünüyoruz. Farklı düşünsek bile bu topraklarda bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek siyasetçi olarak görevimizi yerine getirmiş oluruz. Kavgadan bir şey çıkmadı; kavgadan hiç kimse karlıçıkmaz. 'Bu memleketin huzura, barışa, demokrasiye ihtiyacı var' diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Millet İttifakı'nın makam, saltanat merakı yok"

Kılıçdaroğlu, "Biz milleti düşünüyoruz, ülkemize, vatanımızı, bayrağımızı düşünüyoruz. Farklı düşünsek bile bu topraklarda bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek siyasetçi olarak görevimizi yerine getirmiş oluruz. Kavgadan bir şey çıkmadı; kavgadan hiç kimse karlı çıkmaz. 'Bu memleketin huzura, barışa, demokrasiye ihtiyacı var' diye düşünüyoruz" görüşünü savundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bu memleket 83 milyonun ortak paydasıdır. Birlikte yaşıyoruz burada. Gerginlik yarattılar, kavga yarattılar, linç girişiminde bile bulundular ama ben bu millete bir söz verdim ve sözümün arkasında duracağım. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Millet İttifakı'nın hiçbir ferdin de makamı ve yerine olursa olsun makam ve saltanat merakı yoktur. Dolayısıyla gücü milletten alıyoruz biz" düşüncesini dile getirdi.

Seçim döneminde belediye başkanlarına verdiği tavsiyeleri hatırlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Seçildiğiniz andan itibaren göğsünüzdeki CHP rozetini çıkaracaksınız. Oraya Türk bayrağı rozeti takarsınız veya bulunduğunuz kentin, belediyenin arması varsa onu takarsınız ama hiçbir ayrım yapmayacaksınız. A partisi, B partisi, C partisi değil, herkesi kucaklayacaksınız. Ayrıca şunu söyledim, hizmete önce o kentin yoksul semtlerinden başlayacaksınız, oraları kucaklayacaksınız. O insanlar ihmal edildi, o insanları yanınıza alacaksınız. Beraber yürüyeceksiniz, o insanlara hizmet götüreceksiniz diye düşüncelerimi ifade ettim."