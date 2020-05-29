Kılıçdaroğlu: Millet İttifakı büyüyecek ve Türkiye’nin önünde yepyeni bir yol açılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin odağında bulunduğu tartışmalarla ilgili olarak "Saldırılar artarak sürecek. Çünkü biz cephenin en ön safındayız. Sivil darbeye karşı mücadeleyi biz veriyoruz. CHP’yi tuzağa düşürme çabasındalar" dedi. Kılıçdaroğlu, "Sen istediğini değiştir, millet tabanda ittifakını kurar. Halktan kopuk, ülkeyi yönetemeyen, israfı engelleyemeyen bu iktidar gidecek. Biz geleceğiz. Millet İttifakı büyüyecek ve Türkiye’nin önünde yepyeni bir yol açılacak" düşüncesini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Milliyet'ten Şevket Yaman'ın aktardığı bilgiye göre Kılıçdaroğlu, kurmaylarına özetle şu mesajları verdi:

"CHP’ye dönük saldırılar artarak sürecek. Çünkü biz cephenin en ön safındayız. Sivil darbeye karşı mücadeleyi biz veriyoruz. CHP’yi tuzağa düşürme çabasındalar. Tuzaklarına düşmeyeceğiz. Biz asla gündemimizi kaybetmeyeceğiz. Vatandaşa söyleyecekleri hiçbir şey kalmadı. Onun için provokasyon yapıyorlar. Camiden yayın yapanları bulama, gel CHP’liyi cezaevine koy. Gençlik kollarımıza saldırı da, İzmir üzerinden yapılan saldırı da, bundan sonra gelecekler de tuzaklarından başka bir şey değil.

'Eve hapsettiğin insanlara neden asgari ücret ödemiyorsun?'

Korona sürecinde bile stratejileri yoktu. Neden hasta sayısı artıyor? Çünkü yeterli önlem almıyorlar. Ölümler neden az? Çünkü Cumhuriyet’in birikimi olan sağlık çalışanları kahramanca mücadele ettiler. Onlar için ne yaptı bu iktidar? İşsizler, yoksullar için ne yaptı? Eve hapsettiğin insanlara neden asgari ücret ödemiyorsun? Şimdi seçim kanunlarını, Siyasi Partiler Kanunu’nu değiştirerek ayak sürümeye kalkıyorlar. Seçime gideceksen gel, millet seni bekliyor. Siyaset kendi mecrasında akar. Sen istediğini değiştir, millet tabanda ittifakını kurar. Halktan kopuk, ülkeyi yönetemeyen, israfı engelleyemeyen bu iktidar gidecek. Biz geleceğiz. Millet İttifakı büyüyecek ve Türkiye’nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Siyaset yaparken bizim muhatabımız halkımızdır."