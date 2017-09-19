Kılıçdaroğlu: Millet gerginlikten bıktı; el ele verip bu ülkede huzuru sağlayacağız

Milletin gerginlikten bıktığını dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte nerede yaşıyorsak yaşayalım, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde. Nerede yaşıyorsak yaşayalım, el ele vereceğiz, bu ülkede huzuru, birlikteliği hep birlikte sağlayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Çorum’un Laçin ilçesi Gökgözler köyünü ziyaret ederek, cemevinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu'na ayran ikram edildi.

Bir vatandaşın konuşma yapmasını istemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumda sözümü tutacağım. Emekliye iki ikramiye vereceğim. Sözümü tutana kadar da mücadelemi sürdüreceğim" ifadesini kullandı.

Şehit ailesini ziyaret etti





Daha sonra cemevinden ayrılmak için hareket eden Kılıçdaroğlu, özellikle kadınların ısrarı üzerine cemevinin merdivenlerinden vatandaşlara hitap etti.



Türkiye'de herkesin kardeşçe yaşamak zorunda olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Gerginlikten millet bıktı artık. Az önce bir emekli geldi yanımıza, elini uzattı, 'Emeklileri bunlar bitirdi, bize sahip çık' dedi, sonra yere düştü. Az önce sordum sağlık durumunu, iyiymiş. Şu bir gerçek. Eğer hepimizin karnı doyarsa, hepimiz çocuklarımızı güler yüzle okula gönderirsek, hepimiz Türkiye'nin büyüdüğünü, kalkındığını görebilirsek, Türkiye'de terörün olmadığını, barışın olduğunu görür, duyar, yaşarsak, o zaman bu ülkeye düzeni getirmiş oluruz. Benim size sözüm var. Terörü en geç 4 yıl içerisinde bitireceğim, bu ülkeye huzuru, barışı, bu ülkeye kardeşliği getireceğim. 'Tamam mı? Anlaştık mı?' Bunu yapmamın tek yolu var. Gücümü sizden alıyorum, bu milletten alıyorum gücümü. Hep birlikte nerede yaşıyorsak yaşayalım, doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde... Nerede yaşıyorsak yaşayalım, el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz ve bu ülkede huzuru, birlikteliği hep birlikte sağlayacağız."

Daha sonra Laçin ilçe merkezindeki bir kahvehanede vatandaşlarla çay içen Kılıçdaroğlu, ardından Ankara'ya hareket etti.



Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde CHP İstanbul Milletvekili ve Koordinatör Başdanışman Erdoğan Toprak, CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, CHP Çorum İl Başkanı Hasan Suvacı ile partililer eşlik etti.