Kılıçdaroğlu: MGK belgesi, iktidarın ikiyüzlü politika izlediğini gösteriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Milli Güvenlik Kurulu(MGK)'nun cemaate yönelik 'eylem planı‘ belgesine başbakan sıfatıyla imza atan Recep Tayyip Erdoğan’ın ikiyüzlü politika yürüttüğünü ifade etti. Kılıçdaroğlu: "Yayınlanan bir MGK belgesi var. O belge, iktidarın iki yüzlü politika izlediğini gösteriyor. Düne kadar neler söylüyordu, neler neler yapmışlar meğer, onu görüyoruz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de cemaate yönelik 'eylem planı' haberleriyle ilgili soruyu yanıtlarken, "Yayınlanan bir MGK belgesi var. O belge, Başbakan Erdoğan’ın, iktidarın iki yüzlü politika izlediğini gösteriyor. Düne kadar neler söylüyorlardı, neler neler yapmışlar meğer, onu görüyoruz. Bir siyasetçinin temel kuralı; halkına yalan söylememek olmalı. Siyasetçi, doğruların arkasında yürümek durumundadır. Gidip MGK belgesine, o belgeye imzayı atacaksınız, ama bugün başka şeyler söyleyeceksiniz. Bu ikiyüzlü politikanın somut bir göstergesidir" dedi.

Balıkesir Ticaret Odasını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, dershanelarin kapatılmasıyla ilgili olarak da dershane sahiplerinin birer tüccar olduğunu ve tüccarların cemaatçi, A ya da B partisinden diye ayrılamayacağını söyledi

