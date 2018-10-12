Kılıçdaroğlu: Metro deyince akla CHP gelir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herkesin huzur istediğini belirterek, "Ama 16 yıldır bakıyoruz huzur yok. Önümüzde ciddi bir süreç var, hepimiz bunu dikkatle değerlendirerek sandığa gitmek zorundayız" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasal parti CHP'nin eline su dökemez. Bize kızabilirler, bazı hizmetlerimizi yanlış, bazılarını eksik bulabilirler ama eğri oturup doğru konuşalım. Metro deyince akla CHP gelir. Temelini atanlar CHP'li belediyeler" diye ekledi.

"Yerel yönetimlerde hiçbir parti CHP'nin eline su dökemez"

Ankara'daki belediye başkanları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

-Türkiye'de herkes huzur istiyor. Ama 16 yıldır bakıyoruz huzur yok. Önümüzde ciddi bir süreç var, hepimiz bunu dikkatle değerlendirerek sandığa gitmek zorundayız. Yerel yönetimlerde hiçbir parti CHP'nin eline su dökemez.

-Hiçbir siyasal parti CHP'nin eline su dökemez. Bize kızabilirler, bazı hizmetlerimizi yanlış, bazılarını eksik bulabilirler ama eğri oturup doğru konuşalım. Metro deyince akla CHP gelir. Temelini atanlar CHP'li belediyeler.

-Tanzim satış mağazalarını ilk kim açtı, CHP açtı. Halk ekmek fabrikalarını kim açtı CHP'li belediyeler. Bugün örnek olarak yapılan birçok uygulamanın temelini biz attık.

-Saray'da oturan zat sonunda itiraf etti. 'İstanbul'a ihanet ettik' dedi. Biz asla ihanet etmedik. İhanet etmeyeceğiz.

"İktidar hazmedemiyor. 'Açık bulabilir miyiz?' diye sürekli müfettiş gönderiyorlar"

-CHP'nin yer aldığı belediyelerde yurttaş rahat eder. Bütün ibadathaneler tertemizdir CHP'nin olduğu yerlerde. Biz belde halkı nasıl yaşamak istiyorsa onu veriyoruz. Böyle bir gelenekten geliyoruz. Bunları yaparken belediyelerimizin baskı altında olduğunu biliyoruz. İktidar hazmedemiyor. 'Açık bulabilir miyiz?' diye sürekli müfettiş gönderiyorlar. Göndermezseniz namertiniz?

-Erdoğan, istifa edecekler yoksa bedeli ağır olur diyor. Ne demek bu? Çok ağır bir laf. Eğer yolsuzluk yaptılar, istifa ettiler ve aklandılarsa sen harama ortaksın demektir; eğer istifa ettirildilerse de bunun çıkıp açıklanması lazım. Bizim verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Hesap vermeyi de onurlu ve gururlu bir hareket olarak görürüz.

-Ankara ve İstanbul dahil alacağız.

-Sandıkta mutabakatı sağlayacağız. İstanbul'da nefes almak için Beşiktaş'a, Kadıköy'e, Bakırköy'e, Maltepe'ye, Sarıyer'e gidiyorsunuz. İstanbulluların nefes alacağı, kendini özgür hissedeceği yerler bunlar.

-Biz kiminle ittifak yapacağız. Yıllar yılı AK Parti'ye oy verip pişman olan kardeşlerimizle ittifak yapacağız. Biz hizmet verirken dikkatli olmak zorundayız ve oluyoruz. Her kuruşun hesabını veriyoruz.

Erdoğan'a: En azından makamına saygı duy kendine saygı duymuyorsan

-Belli makamlarda oturan kişilerin yalan söylemeye hakkı yoktur. Bu kendi halkına kötülüktür. Kalktı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat "Bakın burada İnönü'yü görüyorsunuz, elindeki bayrak dikkat edin Türk bayrağı değil Amerikan bayrağı" sonra gerçek ortaya çıktı. Soruyorlar uçakta "ben tek bayrak demedim ki. Gösterdiğim fotoğrafta çift bayrak olduğu belli" diyor. Birinci yalan elinde Türk Bayrağı yok diyor. En azından makamına saygı duy kendine saygı duymuyorsan.