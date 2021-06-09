Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 47 milyar dolar, kendisine ait 1 cent dahi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yönetilemediğini belirterek ‘erken seçim’ çağrısını yeniledi, “Merkez Bankası'nın şu anda net rezervi eksi 47 milyar 600 milyon dolar. Merkez Bankası'nda kendisine ait 1 cent dahi yok. Bu para dışarıdan alınıp getirilip, kasasına konan para. 47 milyar 600 milyon dolar var ama başkasının parası” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV’de yayınlanan “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programına konuk oldu.

"El birliğiyle Marmara'yı bu hale getirdiler"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Marmara Denizi’nde başlayıp, Kuzey Ege ve Karadeniz’e yayılan deniz salyasıyla ilgili, “Keşke olay bu noktaya gelmeseydi. Dünyanın sadece bizde olan bir iç denizi, buranın gözümüz gibi korunması lazım. El birliğiyle Marmara'yı bu hale getirdiler, şimdi biz bu işi nasıl temizleriz diye uğraşıyorlar. Şu Ergene Nehri'nin doğduğu kaynağa bakıyorsunuz, denize aktığı yere bakıyorsunuz. Biri bembeyaz biri simsiyah. Belediye başkanlarımız hazır. Üzerine düşen görevleri yapmaya hazırlar. Yeter ki merkezle yerel arasında samimi işbirliği kurulsun” değerlendirmesinde bulundu.

“Kanal İstanbul projesini durduracağız”

“Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verirse iktidara geldiğimizde biz o projeyi durduracağız” açıklamasını yenileyen Kılıçdaroğlu,

“O ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız. O şirketlerin asla paralarını ödemeyeceğiz. Çünkü Türkiye'ye hiç kimsenin ihanet etmeye hakkı yoktur. Ne demek Kanal İstanbul? Ama onlar kafaya takmışlar yapacaklar. İstanbul'u rant alanına dönüştürmek istiyorlar. Kanal İstanbul'dan hükümetin ne kazancı olacak? Stratejik olarak ne kazancı olacak onu da bilmiyoruz. Olsa zaten Erdoğan ballandıra ballandıra bunu anlatır” dedi.

“Türkiye yönetilemiyor”

Türkiye’nin savrulduğunu ve kimin ne yaptığının belli olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu,

“Türkiye yönetilmiyor. Akdeniz'de bizim bir gemimize arama yapılacaktı. 4 saat Erdoğan'a kimse ulaşamıyor. 5 saat geçiyor, ya savaş olsaydı ne olacaktı? Çünkü Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakılmış. İbrahim Kalın da konuşuyor. Niye Dışişleri Sözcüsü yok. Milli Savunma Bakanı da dış politikada aktif geziyor. Sistemde bir sorun değil çok sorun var. Bütün yetkilerin bir kişiye bağlanması” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafya”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Mafyanın Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı olduğu kapalıydı, açıkça ortaya çıktı. Gideceğiz seçime, bu sonbaharda ya da ne zaman olursa. Ancak geciktiğimiz her gün maliyet artıyor. Topluma maliyeti artıyor. Vatandaşın hakemliği son derece önemlidir. İktidar değişecek. Ben bu ülkede yaşayan insanların ferasetine inanıyorum. Siyaset kirlilikten arınacak, temiz bir siyasetle yolumuza devam edeceğiz.”

“Merkez Bankası'nda kendisine ait 1 cent dahi yok”

“Merkez Bankası'nın şu anda net rezervi eksi 47 milyar 600 milyon dolar. Merkez Bankası'nda kendisine ait 1 cent dahi yok" diyen Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’nın kasasında bulunan 47 milyar 600 milyon dolar “dışarıdan alınıp getirildiğini ve başkasına ait” olduğunu söyledi.