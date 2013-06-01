Kılıçdaroğlu: Medyaya telefon mu açıldı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylarla ilgili basını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Buradan medyaya sesleniyorum. Özellikle televizyon kanallarına... Acaba birileri telefon mu etti? 76 yaşında bir kadının feryadını nasıl vermezsin?" dedi.

Bir gazetecinin Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir diktatör tarafından yönetildiğini söylemiştim. Bir grup toplantısını da diktatör tanımı üzerine yapmıştım. Geçen her gün bizim bu tanımımızı ve görüşümüzü doğruluyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a sahip çıkanların üzerine biber gazıyla, TOMA ile panzer ile silahla gidildiğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Buradan medyaya, özellikle televizyon kanallarına seslenmek istiyorum: Halkın tepkilerini neden göstermiyor? Birileri yöneticilere telefon mu etti acaba tekrar. Nasıl bir medyadır bu? Amerika'dan bile bizim medyaya eleştiri geliyor, akıl var mantık var. Halkın sesine kulak tıkayan bir medya olabilir mi? Vatandaş isyan ediyor, ağacına sahip çıkıyor. 76 yaşındaki bir kadının haykırışını acaba medya neden görmezden geliyor? 10 binler itiraz ediyor, diktatöre itiraz ediyorlar, baskıya itiraz ediyorlar, özgürlük istiyorlar, demokrasi istiyorlar. Ben de bunun için İstanbul'a gidiyorum, özgürlük ve demokrasi için. Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü yetmez buna. İktidar oldum, her şeyi yapacağım anlamına gelmez bu. Onun iktidarı, kendi cürmü kadardır."

Sadece Türkiye'de değil, yurt dışındaki Türklerin de gösteri yaptığına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Gayet doğal, buradaki baskıyı onlar da hissediyorlar. Buradaki polis terörünü onlar da hissediyorlar. Türkiye'de bir polis devleti olduğunu siz yeni mi fark ediyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan, 'ne dersem o gerçekleşir' diyor. Bunun adı 1940'lı yıllarda 'Hitler'e doğruydu', şimdi 'Recep Tayyip Erdoğan'a doğru'. Erdoğan bir şey söyler her şey gerçekleşir, Erdoğan bir şey söyler AKP milletvekilleri kanun tekliflerini verirler. 1940'ların Almanyası'nı 2013'ün Türkiyesi'nde yaşamak istemiyoruz, biz demokrasi ve özgürlük istiyoruz kendi ülkemizde. Recep Tayyip Erdoğan'ın özgürlükleri ve demokrasiyi kesmeye gücü yetmez" yanıtın verdi.

Kılıçdaroğlu ile İstanbul'a giden Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Kadıköy'de gerçekleştirecekleri miting sonrası Taksim'e gideceklerini bildirdiler ancak son anda bu karardan vazgeçtiler. CHP İstanbul Kadıköy'de bugün düzenleyeceği "Demokrasi ve Özgürlük Mitingi"ni iptal etti. Kararı açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadiköy'deki mitingimizi iptal ettik. Taksim'e gidiyoruz" dedi.