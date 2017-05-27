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Kılıçdaroğlu: Meclis'te Cumhuriyet'e yapılanlar ile ilgili görüşme yaptırabiliriz, tartıştırabiliriz

Kılıçdaroğlu, tutuklu Cumhuriyet yazar ve yöneticileri ile bir araya geldi

27 Mayıs 2017 11:28

Cumhuriyet'in tutuklu yazar, çizer ve yöneticilerinin aileleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, “Bizler dahil hepimizin ortak mücadele vermesi gerekli. Morallerini bozmasınlar. İçerisi ile dışarısı arasında bir fark yok. En büyük fark onların kalemlerinin hapsedilmiş olması” dedi.

Kılıçdaroğlu önceki gün gerçekleşen görüşmede; ailelerden, Silivri Cezaevi’nin koşulları, ne sıklıkla görüşebildikleri, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun durumu hakkında bilgi aldı. Tutuklu Cumhuriyetçilerin eşleri de, Kılıçdaroğlu’na verdikleri destek için teşekkür etti, “Milletvekillerinin sürekli ziyaretleri onlar için oksijen almak gibi” dedi. Yakınlarının “Psikolojilerinin çok güçlü olduğunu” dile getiren ailelere Kılıçdaroğlu, “Çünkü haklılar” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu ise yaşanan hukuksuzluğu gündemde tutmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Yurtdışından gelen siyasetçilerle, komisyonlarla, sivil toplum kuruluşları ile paylaşıyoruz. Hükümetle de Meclis Başkanı ile de olabildiğince paylaşıyoruz. En son Meclis Başkanı ile uçak seyahatinde karşılaştık. 150’den fazla gazeteci içerideyken, hangi demokrasiden söz edeceksiniz, diye sordum. AKP grubunda da rahatsız olanlar var. Ama grubun iradesi yok.”

Kılıçdaroğlu, tutuklu Cumhuriyetçilerin ailelerine, şu mesajı iletti:

“Bütün bu zorlukları aşmanın yolu, sizin onlara moral vermeniz. Haklı olduğunuz bir şey var, yaşanan bir dram var. Bizler de dahil, hepimizin ortak bir mücadele vermesi gerekli. Eminim havuz kalemleri de uygun olmadığını yazacaklar, bir toplumsal birliktelik olacak. Meclis’te Cumhuriyet’e yapılanlar ile ilgili genel görüşme yaptırabiliriz, tartıştırabiliriz. Morallerini bozmasınlar. Onlar içeride daha özgürler. İçerisi ile dışarısı arasında büyük bir fark yok. En büyük fark kalemlerinin hapsedilmiş olması."

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