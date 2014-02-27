Kılıçdaroğlu: Zarrab'a devlet sırlarının teslim edilmediğini kim biliyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen konuşmalardan yola çıkarak “Bunlar devleti soymak üzere geldiler, iktidar oldular. Arkalarında yüzde 50 destek olduğuna inanmıyorum” dedi. "AKP, siyasal yaşamımızda önemli bir partidir" diyen Kılıçdaroğlu, "AKP grubuna hep saygı ile yaklaştım. Hükümetin başındaki kişi ile AKP grubunu yan yana getirmem" dedi. Kılıçdaroğlu, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının öne çıkan ismi "Reza Zarrab'a devletin sırlarının teslim edilmediğini kim biliyor?" diye sordu.

CNN Türk’te Enver Aysever’in sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk iddialarını yalanlayan gazete ve televizyonlara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, adı şaibeye karışmadığı önkoşulu ile her televizyon kanalına çıkabileceğini belirterek, “Alo Fatih’in olduğu kanalların meşruluğu tartışılır, onun ahlaki olarak gitmesi lazım. Adı şaibeye çıkmadığı sürece o kanallara çıkarız. Havuz kanalları ve gazetelerine demeç vermem” dedi.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan ile oğluna ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını dinlettiği parti grup toplantısının Meclis TV tarafından sansürlenmesi hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CNN Türk’te Enver Aysever’e yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

‘Gözümde başçalandır’

"Başbakan artık benim gözümde başçalandır. Başbakan son kasetten sonra başbakan olarak kalamaz.

Başbakanın ses kayıtlarını uzmanlara sorduk, doğrulattık.

Hayatımda bu kadar yalan söyleyen ikinci bir siyasetçi görmedim.

Senin bakanına 700 bin dolarlık saati kim verdi. Rıza Zarrab. 4 bakanı teslim aldı mı, aldı; rüşvet verdi mi verdi?

Devletin sırrını Zerrab'a teslim etmediğini kim biliyor?

Biz özel yetkili mahkemelerde görüşülen bütün davaların normal mahkemelerde görüşülmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu görüşlerimizin arkasındayız. Masum insanların hapiste olduğunu biliyoruz. O davaların savcısı olan kimdi? Başçalan...

Bu davaların savcılığını Başbakan savunamaz.

Yolsuzluk olaylarında ise savcının yalan söyleyemeyeceğini biliriz.”

‘Cemaatle kasedim çıkarsa istifa ederim’

“Cemaat ile konuşma kasetim çıkarsa CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılırım. Ama böyle bir konuşma yok.

Başçalan ameliyat oldu, ben gidip sordum. İstifa etmesi gerekir. Ne izzel kaldı ne ikbal...

AKP, siyasal yaşamımızda önemli bir partidir. AKP grubuyla bunu yan yana getirmedim. AKP grubuna hep saygı ile yaklaştım. Hükümetin başındaki kişi ile AKP grubunu yan yana getirmem.

4 bakan daha onurlu çıktı, biliyorsunuz değil mi?

Bütün dünya bunu konuşuyor...”

‘Cumhurbaşkanı'nın da mevcut dikta oluşumunda sorumluluğu var’

“Abdullah Gül'ün bulunduğu makama saygı duyarak eleştirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'nın da mevcut dikta oluşumunda sorumluluğu var. Bir ülke istihbaratla yönetilir mi? Cumhurbaşkanının hükümetle pazarlık yapma görevi yoktur.

Bunlar devleti soymak üzere geldiler, iktidar oldular. Arkalarında yüzde 50 destek olduğuna inanmıyorum.

Türkiye'nin insandan yana bir siyaset anlayışı var.

Seçimde AKP büyük oranda oy kaybedecek. Bizim özel bir çalışmamız, anketimiz yok.

CHP olarak geçmişteki oylarımızın daha ilerisinde olmak isteriz.

Sayıştay raporlarını yolsuzlukları ortaya çıkarmasın diye kaçırdılar.

Özel yaşamla ilgili görüntü ve ses kayıtlarını ahlaki bulmam. Ama devleti yönetmek üzere iktidar olup, devleti soyuyorsanız bunun delilinin resmisi gayrisi olmaz. ABD'deki Watergate skandalını düşünün, resmi dinlemeler miydi? Ses kayıtlarını yayınladık çünkü özel yaşamla ilgili değildi.”

‘Havuz medyası’

“Alo Fatih"in olduğu kanalların meşruluğu tartışılır, onun ahlaki olarak gitmesi lazım. Adı şaibeye çıkmadığı sürece o kanallara çıkarız.

Havuz kanalları ve gazetelerine demeç vermem.”

‘Meclis TV hakkında suç duyurusunda bulunacağız’

"Grup konuşmamın kesilmesiyle ilgili olarak Meclis TV ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız.

Ben Erdoğan'a değil çocuklarına üzülüyorum. Sen nasıl böyle kirli işlerin içerisine sokarsın. Bu nasıl bir para sevdasıdır? Bu ülke hırsız bir başbakanı sindiremez, istifa etmelidir.”

Mansur Yavaş'ın adaylığı

"Sağcılık sevdası falan değil. Cumhuriyetten yana olanların bir araya gelmesi lazım. Güç birliği yapmak lazım. Biz onun için beraberiz. Antakya Belediye Başkanı şu anda CHP'li. Özel kavgalara çok önem vermiyorum. CHP'nin tüzüğü belli, programı belli. Bunları kim kabul ederse başımızın üstünde yeri var. Biz bütün ülkenin yurttaylarından oy isteriz."

Mustafa Sarıgül Genel Başkan olacak mı?

"Yarın genel başkanlık koltuğunu Mustafa Sarıgül'e mi devredeceğim. Hayır. Genel başkan nasıl olunur, kurultayla. Ben kalacağım başka hiç kimse gelmeyecek. Yok öyle bir şey. Yarışırız, birisi gelir genel başkan olur."

İstanbul, Ankara ve İzmir

"İzmir'i kaybetme olasılığımız yok. Binali Yıldırım bütün müteaahitlerini oraya yığmış. Parayla İzmir'i satın alacaklarını zannediyor. İstanbul'u da alacağız. Elimizde anketler var. Ankara'da da çok iyi durumdayız. Hayalin ötesinde gerçek olarak ortaya çıkacak."

Erdoğan'a yönelik 'Helikoptere bin ve git' sözleri

"Şaka değildi. En kestirmeden Türkiye'yi terkederse kendi kurtuluşuna da yardımcı olur. Ben Türkiye'yi düşünüyorum. İnsanları düşünüyorum. Adında şaibe olan biri başbakan olarak kalamaz. Hala koltuğunda oturuyor. Harama ortak olan biri o koltukta oturamaz."

Alevi-Sunni çatışması olabilir mi?

"Ben bizim insanlarımızın sağduyusuna güveniyorum. Bunun tipik örneği Hatay'dır. Alevisi, sünnisi ile barış içinde yaşıyorlar. Sağduyuya güveniyorum."

Sırrı Süreyya Önder'in CHP'yi eleştirmesi

"Biz CHP'yiz. Etnik ve inanç üzerinden siyaset yapmayız. Onlar ne yapıyor. Etnik ve inanç üzerinden toplumu ayrıştırıyorlar."

Kürt sorunu

"Kimsenin ölmesini istemeyiz. Bunun önünde engel varsa bunun da kaldırılmasını isteriz. İktidar olursak bir adım neden atmayalım."

Seçimler yapılacak mı?

"30 Mart seçimlerinin olmama ihtimalini düşünmek istemem. Bu ihtimalin olması için Türkiye'nin savaşa girmesi lazım. Türkiye şu anda zaten sıkıyönetim var. Devletin başında çöreklenen birinin hırsızlığını görüyoruz. devletin açıkça soyulduğunu görüyoruz."