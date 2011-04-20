Kılıçdaroğlu: Meclis olağanüstü toplanmalı

T24 - CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'nın 12 bağımsız adayın başvurusunu iptaliyle ilgili, "TBMM çözüm yollarını görüşmek üzere olağanüstü toplanmalı" dedi. ''Fiili veya hukuki ittifak düşünceniz var mı'' şeklindeki soru üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Hayır, herhangi bir ittifakı düşünmüyoruz. Bizim açımızdan tek başına seçimlere girmek öteden beri savunduğumuz bir düşünce'' dedi.



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CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu ve sorularını yanıtladı.

YSK'nın 12 bağımsız milletvekiline ilişkin iptal kararının tartışmalı yeni bir duruma neden olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'nin her zaman seçme ve seçilme hakkı ile temel hak ve özgürlüklerin eksiksiz kullanılmasından, çoğulculuktan, çok seslilikten yana olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

''Geçmişte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılması ve Meclise girebilmesinin yolu CHP'nin demokrasiden özgürlüklerden yana bu politikası ile açılmıştır. CHP bu yasama yılında da ilkeli ve tutarlı politikasının gereği olarak yüzde 10 seçim barajının kabul edilebilir bir orana indirilmesini önermiş, bu istemini kamuoyuyla paylaşmış, her platformda seslendirmiş, TBMM'de de dile getirmiştir.

Ne yazık ki anayasa değişikliği için referanduma giderken ileri demokrasiden başka laf etmeyenler, demokratik temsilin önünü açacak ve seçmenin iradesini tam olarak Meclis'e yansıtacak yasal düzenlemeyi yapmamış bizim bu önerimizi engellemişlerdir. Böylece Meclise girmek için yasaları dolanmaktan başka seçenek bırakılmamıştır. Gelinen bu noktada iyi niyetle ve demokratik temsil kurallarına uygun hareket edilerek, seçim takvimi aksatılmadan soruna çözüm bulunabilir. CHP olarak bu nedenle Meclis'in olağanüstü toplanmasını ve seçim barajını düşürmekte dahil alınması gereken önlemleri zaman geçirmeden alınmasını öneriyoruz. CHP olarak sorun çözüme kavuşturulana kadar aralıksız çalışmaya ve her türlü yapıcı öneriyle bu sorunun çözümüne katkıda bulunmaya hazırız. TBMM'de temsil edilen siyasi partilerle birlikte demokrasiden, hukuktan, halkın iradesinin Meclis'e tam olarak yansımasından yana olanları da bu önerimize destek vermeye çağırıyoruz.''

Bir gazetecinin, BDP'nin seçimlerin ertelenmesi ya da ötelenmesine yönelik talebini hatırlatarak, partisinin bu konudaki görüşlerini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, kendilerinin demokratik sürecin tam çalışması için her türlü öneriye açık olduklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Ama seçimin ötelenmesinin doğru olacağına inanmıyoruz. Bu süreç içinde parlamento toplanarak soruna çözüm üretebilir. Eğer çözüm üretmeye siyasal partilerin tümü hazırsa zaten bir mesele kalmaz, bir hafta, 10 günde bütün sorunlar aşılabilir'' diye konuştu.

Bir gazetecinin, CHP'nin çözüm önerisini sorarak, ''Seçim barajının düşürülmesi mi, yoksa Anayasa'nın bazı maddeleri de gerekçe olarak gösteriliyor, onların da değiştirilmesi mi'' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

''Anayasa ve Siyasal Partiler Yasası'nda değişiklik yapmak gerekiyor, geçici maddeler ilave etmek gerekiyor özel durum nedeniyle... Bütün mesele şu; sorunu çözmekten yana mıyız, değil miyiz? Siyasal partiler önce tavrını böyle belirlemelidir. Sorunu çözmekten yanaysak çözüm bulunur. Çözümsüz bir şey söz konusu değil. Çözümden yana değiliz ama bir sürü engel çıkarıyorsak o da samimi bir çıkış değildir. Biz iyi niyetle ve samimi olarak parlamentonun toplanmasını ve bu soruna çözüm üretmesini bekliyoruz. Biz elimizden gelen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu da burada ifade ettim.''

Kılıçdaroğlu, ''Meclisi toplantıya çağırma kararına yönelik bir girişimde bulundunuz mu? Milletvekillerinden imza toplamaya başladınız mı'' sorusunu yanıtlarken de Siyasal Partiler Kanunu'nun, başta iktidar partisi olmak üzere iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, düşüncelerini daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

''Fiili veya hukuki ittifak düşünceniz var mı'' şeklindeki soru üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Hayır, herhangi bir ittifakı düşünmüyoruz. Bizim açımızdan tek başına seçimlere girmek öteden beri savunduğumuz bir düşünce'' dedi.

Meclisin seçim mevzuatında yapacağı değişikliklerin bir yıldan sonra uygulamaya geçeceğinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Bakın, size geçici maddeler dahil dedim. Geçici düzenlemeler yaparsanız bunları aşarsınız. Hukukta her soruna çözüm bulunabilir. Hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, parlamenter sisteme inanıyorsak, halkın iradesinin parlamentoya tam yansımasına inanıyorsak ve bunu savunuyorsak çözüm üretilebilir. Parlamento bu çözümü üretecek güçtedir. Bütün mesele diğer siyasal partilerin bizim kadar açık ve net tavır ortaya koyup koymamalarıdır'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidardan olumlu bir yanıt gelmemesi halinde atacakları adımın ne olacağının sorulması üzerine ise ''Gelmezse yapacağımız bir şey yok. Böylece kimin demokrasiden yana olduğunu, kimin milletin iradesinin parlamentoya tam yansıyıp yansımadığından yana olup olmadığını halk görmüş olacak'' dedi.



'12 Eylül ürünü yasalar değişseydi bu tablo yaşanmazdı'

Kemal Kılıçdaroğlu, ''BDP'nin, bölgede beklenmeyen olaylar olabilir, şeklinde açıklamaları oldu. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir'' sorusunu, şöyle yanıtladı:

''Biz olayların olmasını istemeyiz. Hele şiddeti içeren her türlü eylemin ve olayın karşısındayız, doğru değildir bunlar. Demokrasi içinde olayları çözmek sanıyorum Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu süreç açısından da Türkiye'ye yakışan bir olaydır. Siyasi partilerin bu konuda duyarlı olmaları, bölge insanının da duyarlılıklarını dikkate alarak soruna bir an önce çözüm üretmeleri gerekir.''

Kılıçdaroğlu, ''YSK'nın kararında mı problem var, yoksa malum yasalardan kaynaklanan bir problem mi var'' şeklindeki soru üzerine de YSK'nın kararlarının yasalara, Anayasa'ya göre alındığını belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Keşke Anayasa değişiklikleri sırasında '12 Eylül ürünü yasaları değiştiriyoruz' diye ortaya çıkanlar, 12 Eylül ürünü olan seçim yasalarını da değiştirselerdi, yaşanmazdı böyle bir tablo. Bu tabloyu yaratan 12 Eylül ürünü olan yasalar'' dedi.

''YSK'nın siyasi bir karar aldığı, isterse yorumlamayı bu şekilde yapmayabileceği şeklinde açıklamalar oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, YSK'nın aldığı kararları hukuki olarak tartışmanın sorunun çözümüne ciddi katkı sağlamayacağını ifade etti. Çözümün parlamentoda yasal düzenlemeleri yapmaktan geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Gerçekçi olalım, YSK'yı eleştirmek veya övmekle bir yere varamayız. Siz sorun çözmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Çözmek istiyorsanız yolları bellidir. Toplanırsınız, Anayasa, geçici maddeler dahil, hukukçular çalışırlar, çözümü üretirler, parlamento buna katkı verir, sorun çözülmüş olur'' diye konuştu.

''Mevcut milletvekillerinin yaklaşık yüzde 65'i liste dışında kaldı. Bu vekilleri Meclise gelmeye nasıl ikna edeceksiniz'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Eğer bir parlamenter demokrasiden yanaysa, hukukun üstünlüğünden yanaysa onun görevi parlamentoda olduğu sürece devam etmektir. Demokrasinin ve hukukun gereğini yerine getirir. Onlar seçim listelerinde yer almadılar, parlamentoya gelmeyecekler diye önyargılı davranmak doğru değildir. En azından o insanlara haksızlık etmiş oluruz'' yanıtını verdi.





