Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanlığı için Cemil Çiçek'in ismi geçiyorsa sorun yok zaten

T24

25 dakikalık görüşme

Çiçek: Yemin kriziyle ilgili öneri gelmedi

Tanrıkulu görüşmeyi anlattı

CHP Genel Başkanı, TBMM'ye gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile yapacağı görüşmenin konusunun Meclis Başkanlığı olduğunun belirtildiğini ve görüşme talebinin AKP'den geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Biz bu konuya sadık kalmaya çalışacağız. Meclis Başkanlığı seçimi için bize geleceklerini ifade ettiler. Biz de kabul ettik" dedi.Bir basın mensubunun, "Somut bir öneriniz olacak mı" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Konunun Meclis Başkanlığı seçimi ile ilgili olduğu ifade edildi. Biz bu konuya sadık kalmaya çalışacağız" dedi.Basın mensuplarının sorusu üzerine CHP Genel Başkanı, tutuklu milletvekillerinin durumunun çözümü konusunda yasa teklifi verilip verilmeyeceğinin de değerlendirildiğini kaydetti.Öte yandan; Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de karşılamak için bekleyen eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Çiçek'in meclis başkanlığına nasıl baktıklarının sorulması üzerine ''Uzlaşmacı bir kişiliği var. Siyasi tecrübesi çok fazla bir insan. Ama aday mı değil mi onu bilmiyoruz'' diye konuştu.''Aday olursa destekler misiniz?'' sorusunu Hamzaçebi ''Onu grup genel kurulu kararlaştırır'' diye yanıtladı.Hamzaçebi, ''Aday çıkaracak mısınız?'' sorusuna ''Önce yemin etmemiz lazım. Önümüzdeki öncelikli sorun yemin sorunu'' diye yanıt verdi.Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek'le bir araya geldi. Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede Mecli Başkanlığı konusunda yapılan görüşmede, her hangi bir isim gündeme gelmedi. Görüşmede yemin krizinin de ele alınmadığı öğrenildi.Görüşmenin ardından konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, yemin kriziyle ilgili CHP'den herhangi bir öneri gelmediğini belirtti. Meclis Başkanlığı konusunu konuştuklarını dile getiren Çiçek, "Muhalefetin görüşünü tavsiyesini aldık. Başka konular gündeme gelmedi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, Kılıçdaroğlu ile Çiçek görüşmesinde, Meclis Başkanlığı için hiçbir ismin gündeme gelmediğini belirterek, ''Yarın yapacakları teamül yoklamasından önce iki gruba nezaket ziyaretinde bulunduklarını, adaylarının şu aşamada olmadığını söylediler'' diye konuştu.





Tanrıkulu, kendisinin de bulunduğu görüşmeye ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Görüşmede yemin krizinin gündeme geldiğini belirten Tanrıkulu, bir soru üzerine CHP'nin bir önerisinin olmadığı kaydetti.





''Cemil Bey, sizin önerinizi görmek istedi mi?'' yönündeki soruyu Tanrıkulu, ''Hayır, hiç öyle bir şey konuşulmadı'' diye yanıtladı.





Görüşmede Meclis Başkanlığı için hiçbir ismin gündeme gelmediğini kaydeden Tanrıkulu, AK Parti heyetinin, ''yarın yapacakları teamül yoklamasından önce iki gruba nezaket ziyaretinde bulunduklarını, adaylarının şu aşamada olmadığını'' söylediklerini belirtti.





Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis çalışmaları açısından Meclis Başkanlığının önemine işaret ettiğini vurgulayan Tanrıkulu, isim bazında hiçbir şey konuşulmadığını bildirdi.

CHP'nin tutuklu milletvekillerinin tahliyesi konusunda yasa teklifi verip vermeyeceğine ilişkin soruya karşılık da Tanrıkulu, bu aşamada herhangi bir çalışmalarının bulunmadığını kaydetti. Tanrıkulu, henüz yargının karar vermediğini, gelişmelere göre yeniden değerlendirme yapacaklarını ifade etti.





CHP eski Grup Başkanvekili Muharrem İnce ise bugün yapılacak grup başkanvekilliği seçimine atıfta bulunarak, kendinin ''topal ördek'' grup başkanvekili olduğunu, açıklamasını yeniden seçilmesi halinde yapabileceğini vurguladı.





Kılıçdaroğlu-Çiçek görüşmesine katılan CHP İzmir Milletvekili ve eski AİHM üyesi Rıza Türmen ise görüşmede AİHM kararlarını anlattığını, tutuklu milletvekillerinin tahliyesi istemini görüşen hakimlerin bu kararları dikkate alma yükümlülükleri olduğunu ifade ettiğini bildirdi.





Çiçek'in hakimlerin AİHM kararlarını yeterince dikkate almadığı konusunda kendisiyle mutabık kaldığını savunan Türmen, görüşmede ''çözüm yolunun görüşülmediğini'' kaydetti.





CHP'nin bir teklifinin olup olmadığının sorulması üzerine, ''bu aşamada böyle bir şey olmadığını'' belirten Türmen, tutuklu milletvekilleri ile ilgili en kestirme çözüm yolunun tutukluluk kararına yapılan itirazın kabul edilmesi ve bütün tutuklu milletvekillerinin serbest kalması olduğunu vurguladı.





Yemin etmeden parlamento faaliyetlerine katılıp katılmama konusunun da net olmadığını, ''yemin etmeyen milletvekili parlamento faaliyetlerine katılamaz'' gibi bir hükmün bulunmadığı, ortada böyle bir boşluğun olduğunu kaydeden Türmen, Cemil Çiçek'in Meclis Başkanlığına adaylığı konusundaki soru üzerine ''AKP içinde eğilim yoklaması yapılacak herhalde'' dedi.