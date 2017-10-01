Kılıçdaroğlu: Meclis Başkanı arayıp, davet için özür diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'in yeni yasama yılı açılışı sonrası Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelmesine ilişkin, "Meclis Başkanı, kopukluk olduğunu söyledi, özür diledi. Bizim cephede bir iletişim kopukluğu yok" dedi.

Resepsiyona katılan ve burada kısa bir süre kalan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meclis'in yeni yasama yılı açılışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Meclis Başkanı Kahraman'ın odasında bir araya geldiğinin hatırlatıması üzerine Kılıçdaroğlu, kendilerinin cephesinde bir iletişim kopukluğu olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, resepsiyona gelişinde Kahraman ile ayaküstü sohbet ettiğinin hatırlatılmasına karşılık, "Kopukluk olduğunu söyledi. Özür diledi. Bizim cephede kopukluk yok." dedi.

Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı'nın Kuzey Irak ile ilgili; "Geri adım atılırsa oradaki kardeşlerimize sahip çıkarız" yönünde mesajları vardı. Bu ilk ılımlı mesaj olarak algılandı. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Geri adım atılırsa bir sorun yok zaten." diye konuştu.