Kılıçdaroğlu, Maltepe mitinginde vereceği mesajı açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de yapılacak mitingde vereceği mesajı açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin daha güçlü bir şekilde adalete, insan haklarına, özgür medyaya, kadın erkek eşitliğine, güçler ayrılığı ilkesine dayanmasını istiyoruz. Bu yürüyüşün felsefesi de budur” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Gebze Kışlası’nda saat 07.00... Adaleti arayan binlerce kişi kahvaltı yapıyor... Yüzlerde ne bir korku ne de yorgunluk ifadesi. Herkes CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 23. gün startını bekliyor...

Saat 08.00... CHP lideri kahvaltısının ardından bizi karavanında 15 dakikalığına kabul ediyor. Maltepe’deki buluşmaya iki gün kala kısa bir söyleşi yapıyoruz. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet’e hem 22 günün kısa bir özetini yapıyor; hem de Maltepe’de Türkiye’ye vereceği mesajı paylaşıyor... İşte Kılıçdaroğlu’yla yaptığımız söyleşiden satırbaşları:

- 22 gün geçti.. Üç, beş cümleyle özetlemek isterseniz...

22 gün heyecanla geçti, 22 gün güneş altında, yağmur altında, soğuk altında ve bazen de çok sıcak bir ortamda geçti. Gösterilen ilgiden çok memnunum. Hem yürüyüşe katılanlar açısından hem çevreden bize dostluk mesajlarını gönderen ellerini sallayan yurttaşlarımız açısından.

- Provokasyon tartışmaları eşliğinde yürüdünüz... İktidarın söylemlerine karşın halkın büyük sevgisi vardı...

Provokasyonlar oluyor tabii, olmuyor dersek doğru değil. Protestolar oluyor, bunları biz alkışlarla karşıladık. Sloganlarımızı söyledik, hak, hukuk adalet diye. Zaten tek sloganımız var onu kullanıyoruz. Bizi protesto edenlerin de haklarının olduğunu kabul ettik biz. Belki de bizim tarihimizin en uzun süreli barışçıl eylemi. Hiç kimseyi üzmemeye çalıştık. Kimsenin burnu kanamasın istedik. Taş atıldı, yolda bizi takip eden bazı vatandaşların başı yarıldı ama buna rağmen biz soğukkanlılığımızı, sağduyumuzu koruduk. Barışçıl eylemimize devam ettik.

- Kafanızda Maltepe mitingindeki konuşmanızla ilgili bir şeyler belirlediniz mi? Kitleye ne mesajı vereceksiniz?

Kitleye bu yürüyüşün anlamını anlatacağız. Neden bu yürüyüşü yaptığımızı anlatacağız. Ve beklentilerimiz nedir onu anlatacağız...

- Maltepe’de sadece CHP seçmeni olmayacak. O yüzden söyleyecekleriniz çok önemli...

Olmayacak tabii.. Türkiye’ye, halkımıza mesajım şu olacak: Biz adalete susamış halk için yürüdük. Adalet mülkün temelidir, devletin temelidir. Adaleti olmayan bir devletin sonu yoktur. Aslında biz Türkiye’nin bekası için yürüyoruz. Osmanlı niye battı. Başlangıçta adalet Osmanlı için çok önemliydi ama sonra okuma-yazma bilmeyen kişilerin kadı olarak atandığı süreci de biz çok iyi biliyoruz. Osmanlı adaletsizlikler yüzünden yıkıldı aslında bir anlamda. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin daha güçlü bir şekilde adalete dayanan, sağduyuya dayanan, insan haklarına dayanan, özgür medyaya dayanan, kadın erkek eşitliğine dayanan, güçler ayrılığı ilkesine dayanan güçlü bir devlet yapısı kurmak ve geliştirmek istiyoruz. Bu yürüyüşün temel felsefesi de o zaten. 20 Temmuz darbesinden sonra Türkiye çok karamsar bir ortamın içine itildi. Bir darbe dönemi yaşıyoruz şu anda fiilen. Bütün yetkilerin tek elde toplandığı yargının bağımsız olmadığı Meclis’in yetkilerinin elinden alındığı bir süreci yaşıyoruz. Bu meclis Kurtuluş Savaşı’nı yöneten Gazi Meclis’tir aslında. Unvanı, gazilik unvanı elinden alınmıştır. 15 Temmuz darbe girişimini püskürten Meclis’in yetkileri elinden alınmıştır. Biz hem insanların haklarını hem devletin cumhuriyetin kuruluşunda temel görev üstlenen kurumların da haklarını savunmak için bu yürüyüşü yapıyoruz.

Adalet çığlığını duymazdan gelemezler

Kılıçdaroğlu Maltepe’deki mitinge iki gün kala açık konuşuyor. Adalet olmazsa, ülkenin sonunu iyi görmüyor. Ülkenin bekasının tehdit altında olduğunu söylüyor. Bunu söyleyen isim ülkenin muhalefet lideri, her 3-4 kişiden birisinin oyunu verdiğini partinin lideri...

Ankara’daki iktidar Kılıçdaroğlu’nun Maltepe’de halka seslenirken söyleyeceklerine yine kulağını tıkar mı? Erdoğan ve AKP ne kadar kulak tıkarsa tıkasın on binlerce insanın adalet çığlığını duymazdan gelemez artık. Çünkü dün İstanbul’a giriş yapan CHP liderine gösterilen sevgi, halkın da ‘adalete susamış olduğunu’ açık bir şekilde gösteriyor!..