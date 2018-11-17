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Kılıçdaroğlu Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

İSTANBUL-(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bulunan Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

17 Kasım 2018 15:36

İSTANBUL-(DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe\'de bulunan Cumhuriyet Parkı\'nı ziyaret etti.

Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi\'nde bulunan 44 dönümlük arazi üzerine yapılan ve Maltepe Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda açılan Cumhuriyet Parkı\'nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları eşlik etti. Kılıçdaroğlu, parkta bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.
(FOTOĞRAF)

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