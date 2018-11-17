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KILIÇDAROĞLU MALTEPE CUMHURİYET PARKI'NI ZİYARET ETTİ

İSTANBUL-DHA Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de bulunan Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

17 Kasım 2018 15:26

İSTANBUL-DHA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe\'de bulunan Cumhuriyet Parkı\'nı ziyaret etti.

Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi\'nde bulunan 44 dönümlük arazi üzerine yapılan ve Maltepe Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda açılan Cumhuriyet Parkı\'nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları eşlik etti. Kılıçdaroğlu, parkta bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kılıçdaroğlu\'nun parka girişi
-Parktaki biriyle konuşması
-Parktan detaylar
 

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