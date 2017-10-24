Kılıçdaroğlu, Mahzuni kitabı için yazdı: Hakkı savunmak herkesin görevi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Öztunç’un Âşık Mahzuni Şerif’i anlattığı kitabı için bir yazı kaleme aldı. Kılıçdaroğlu yazısında, “Adaletsizliklere karşı çıkmak, zulmün karşısında durmak ve hakkı savunmak sadece bir kişinin veya bir kuşağın görevi değildir” dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP PM üyesi Ali Öztunç’un Âşık Mahzuni Şerif’i anlattığı kitabı “Devr-i Mahzuni”nin “Aşık Mahzuni’nin ardından kaleme alınanlar” bölümüne “Adaletsizliğe sessiz kalmadı” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Kılıçdaroğlu yazısında, “Adaletsizliklere karşı çıkmak zulmün karşısında durmak ve hakkı savunmak sadece bir kişinin veya bir kuşağın görevi değildir. Her kişi yaşadığı dönemin demokrasi mücadelesini vermek zorundadır. Bu mücadelede en büyük gücümüz haklı olmamızdır” dedi. Yazısına “Adaletsizliğe sessiz kalmadı” başlığı atan Kılıçdaroğlu şunları kaleme yazdı:

Çağının öncüsü oldu:

Âşık Mahzuni Şerif’in hayat hikâyesi bütün gençlerimizin öğrenmesi gereken derslerle doludur. Yoksulluk ve imkânsızlık onu yıldırmadı. Çalışkan ve kararlı bir insandı. Bencil bir insan değildi. Halkçılık ruhuna sahipti. Bu ruh hayatı boyunca ona yön göstermiş, türkülerine, şiirlerine esin kaynağı olmuştur. Bütün bunlardan daha önemlisi, dürüst bir insandı. Hayatı boyunca inandıklarını söyledi. Gördüğü haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı sessiz kalmadı. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” zihniyetini elinin tersiyle iterek bütün haksızlıkların üzerine gitti. “Yuh yuh soyanlara/ Soyup kaçıp doyanlara/Fakire, yetime, halka kıyanlara/Yuh nefsine uyanlara yuh” diyerek halkın hakkını korudu, bir insanlık dersi vererek yaşadığı çağın öncülerinden biri oldu.

Gücümüz haklı olmamız:

Onların türlü zorluklara verdiği demokrasi ve hak mücadelesi, bu ülkedeki yüz binlerce insanın özgürlüğünün teminatıdır. Adaletsizliklere karşı çıkmak zulmün karşısında durmak ve hakkı savunmak sadece bir kişinin veya bir kuşağın görevi değildir. Her kişi yaşadığı dönemin demokrasi mücadelesini vermek zorundadır. Bu mücadelede en büyük gücümüz haklı olmamızdır. Bu toprakların bütün çocuklarının hiçbir ayrımcılık olmadan haklarını özgürce kullanabildiği, yoksulluğun yok edildiği, herkesin insanca yaşadığı bir Türkiye kurmak temel görevimizdir.

Mücadeleye devam:

Âşık Mahzuni Şerif’in hayatı gösteriyor ki koşullar ne kadar zor, ne kadar çetin olursa olsun, bu mücadeleyi verenler bir gün mutlaka kazanacak, halkın kalbinde sarsılmaz bir yere sahip olacaktır. Yoksulun sırtından kimsenin doymadığı, yiğitlerin kuru soğana muhtaç olmadığı herkesin mutlu ve özgür yaşadığı bir Türkiye mücadelesine devam.