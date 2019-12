-KILIÇDAROĞLU LONDRA'DA NE SÖZÜ VERDİ? LONDRA (A.A) - 01.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda özgürlüğün her alanda hissedileceğini söyleyerek, ''Size bir söz veriyorum, iktidar olduğumuzda bu telefon dinleme olayı olmayacak'' dedi. Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temasları çerçevesinde bir Türk restoranında yemek yedi ve Türk toplumuyla bir araya geldi. Yemek öncesinde yanına gelen bir gencin ''İzmir'de aileme telefon ettim, 'Kılıçdaroğlu burada' diye. Aman oğlum telefonlarımız dinlenir' dediler'' dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Düşünün. Size bir söz veriyorum, iktidar olduğumuzda bu telefon dinleme olayı olmayacak. İnsanlar özgürce istediği siyasi partiyi eleştirecek, CHP dahil. İnsanlar özgürlüğü hayatlarının her alanında hissedecek'' diye konuştu. ''Özgürlük hava gibidir, var olduğu sürece hissetmezsiniz. Ama hava gittiği zaman nefes alamadığınızı hissedersiniz'' diyen Kılıçdaroğlu, Londra'daki Türk vatandaşlarından seçimlerde oy kullanmalarını istedi. Londra'ya gelme nedenlerinden birinin yeni CHP'yi anlatabilmek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Almanya'ya gittik, Sosyal Demokrat Parti'ye anlattık. Brüksel'e gittik, anlattık. Şöyle bir imaj vardı, 'Efendim CHP bütün değişimlere karşı, özgürlüklere karşı, demokrasiye karşı, anayasa yapılacak ona karşı'. Aslında istediğimiz şu, daha uygar, daha çağdaş, daha özgür, daha demokrat bir Türkiye. Herkesin düşüncesini özgürce dile getirebildiği bir Türkiye.'' Türkiye'de ciddi bir baskı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bunun belki Londra'dan hissedilmediğini ancak Türkiye'de bunu hisseden çok sayıda yurttaşın bulunduğunu iddia etti. Londra'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Siz Londra'da güzel bir yaşam sürdürüyorsunuz. Belki sorunlarınız olabilir, şunun için diyorum güzel bir yaşam sürdürüyorsunuz, en azından telefonlarınızın dinlenmediğinden eminsiniz. Burada iktidarı istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz ama Türkiye'de bunu yapmak biraz zor. Gazeteci için zor, yazar için zor, sanayici için zor, esnaf için zor'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu Londra temasları çerçevesinde, bugün London School of Economics (LSE) Üniversitesi'nde bir konuşma yapacak.